他納悶「交換禮物送護手霜」真的很雷嗎？過來人曝原因

聖誕節將至，不少民眾已經開始物色交換禮物，相關話題屢屢成為熱議，社群上也常會看到網友列出的交換禮物地雷清單，對此有網友也忍不住好奇「送護手霜是真的很雷嗎？」引發討論。

有網友在論壇Threads發文，表示這次自己參加的交換禮物金額規定在500元到1000元之間，看到社群上有人稱護手霜是地雷禮物，讓原PO忍不住好奇「送護手霜是真的很雷嗎？我自己是滿喜歡的」，想參考其他網友的意見。

不少網友點出原因「我覺得滿喜歡收到護手霜的，但是不喜歡太油膩的，有些人可能反而愛滋潤型的，這種感覺比較看個人需求，有些人不一定用得慣」、「味道你喜歡，但抽到的人可能不喜歡然後就不會用了」、「很雷，會用護手霜的人不多，就算用也不一定是你送的牌子。一般不會送臉、身體保養品，不是錢的價值問題，是怕品牌不合。我自己收到也只能轉送他人」

「大概跟馬克杯差不多雷的東西，因為護手霜不是每個人都會用，且質地的差異很大，有些人想要滋潤，一些人要清爽，有香無香等等，都還不如商品卡、禮券等實用」、「太雷了，很多人都沒有用護手霜的習慣」、「我有很多也收到很多但都沒有再用，工作關係需要保持手部乾淨，所以沒有辦法擦，只有晚上偶爾能擦一下」。

也有網友給建議「護手霜不是每一個人會用，我自己喜歡送沐浴乳，因為是人都會洗澡的哈哈哈哈哈，味道選木質調，男女都適用」、「我會送行動電源，現在人手一機，應該蠻需要的」、「化妝品、保養品比較個人取向的都不建議送～因為會有喜好或是過敏的問題～送禮多年後我覺得禮券最實用！」、「香氛很看個人喜好，可能擴香瓶還安全點，至少可以放洗手間」。

撰稿：吳怡萱





