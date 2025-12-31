他納悶「現在冬天不冷了嗎？」網回憶：以前上衣穿超多件

不少民眾認為今年冬天不冷，有網友也分享，小時候冬天都要穿到3至4件衣服，更不用說寒流來的時候了，對比現在的冬天，原PO也忍不住好奇「現在真的是不冷了嗎？還是衣服功能越來越好了？」引發熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示對小時候冬天的印象非常寒冷，往往要穿到3至4件衣服，若是寒流來，加上外套甚至會穿到六件，對比現在幾乎只穿兩件，加外套也頂多三件的狀況，也讓原PO忍不住好奇「現在真的是不冷了嗎？還是衣服功能越來越好了？」

不少網友回憶「小時候冬天都喜歡玩哈氣冒白煙，現在的冬天呼吸都沒白煙了」、「國小2到3年級時，有一次最多穿10件衣服、2件褲子，跌倒都不會痛」、「國小還會跟同學比賽誰穿比較多件衣服」、「身爲7年級生，即便住在高雄，冬天都是冷到要穿三件衣服加厚外套，寒流來還會吐白煙，穿四件保暖衣物騎車還會冷到發抖，氣候變遷後，南部冬天就消失了，想穿漂亮的冬衣都沒機會」、「我也記得小學時還會穿兩件褲子，上衣超多件，然後整天都超想睡，因為教室很溫暖」。

也有網友感慨「這幾天明顯感覺春夏秋冬在同一天...」、「今年暖冬超級不冷，我厚羽絨只有拿出來穿過一次，連毛衣都還沒穿過」、「以前氣溫真的低到可怕，現在機能布料、暖氣家電或加熱小物，可以很全面應用在生活上，真的舒適很多」。

氣象署提醒，明天元旦（1日）各地清晨氣溫較涼，預估北部及東北部氣溫約16～17度，中南部17、18度，花東約19、20度，北部及東半部降雨機率較高，隨著強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫將逐漸下降，有越晚越冷的趨勢，其他地區晚起氣溫亦下降。

撰稿：吳怡萱






