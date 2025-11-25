他納悶為何「唯獨拉麵店愛用投幣式販賣機」？內行人分析

日本拉麵廣受許多民眾喜愛，其中不少店家採用投幣式販賣機點餐、付款，對此有網友也忍不住好奇「台灣好像只有拉麵店會用投幣機，不知道為什麼賣牛肉麵就不會用販賣機？」掀起網友熱議，有內行人分析，原因和受日本影響、節省人力、衛生等原因有關。

有網友好奇「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」掀起網友熱議。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示自己發現台灣會採用投幣式販賣機點餐、付款的店家大多都是拉麵店，其他餐飲店家鮮少有相關設備，「不知道為什麼賣牛肉麵就不會用販賣機」，對此原PO也忍不住好奇背後原因，「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」

有網友表示「超討厭不收信用卡的，都用自動販賣機了，還不收卡」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗粗細麵」、「大學食堂也幾乎都是販賣機了」。

也有內行人分析，原因和受日本影響、節省人力、衛生等原因有關「學日本吧...之前去日本也有投幣麵館」、「看看麥當勞，雖然不是投幣，但也是為了節省人力在前台」、「有好有壞，老闆不會碰到錢幣，很衛生。而且你自己點的，就算點錯也要認」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」

「你一定是對於經營完全不懂才會這樣講，首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃台人力等好處」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「給你白名單選項，要什麼不要什麼自己選避免人工點餐一堆奧客要做為難老闆的客製化調整」。

撰稿：吳怡萱