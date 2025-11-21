他納悶韓國人「1神秘穿搭」：到處都看得到！9萬網友共鳴喊太狂

國際中心／李紹宏報導

不少國人喜歡去韓國旅遊，有網友便發現穿搭上的「神秘現象」。（圖／PIXABAY）

許多台灣遊客愛去韓國旅遊，除了搶購棉被、時裝或美妝品等，近日一名網友在社群平台 Threads 上還觀察出韓國的「神秘現象」。原PO相當納悶「韓國怎麼到處都在賣襪子？」更指出各個角落都有出現這種現象。文章一齣，釣出大批「識貨」的旅人解答，其實韓國「國民襪子文化」相當盛行，「韓國人一般家庭超習慣穿襪子配拖鞋趴趴走的」。

這名網友在社群臉書Threads上分享去韓國旅遊拍下的好幾張相片，發現好多地方都有襪子出現，從店家外門的展示架、路人的穿搭，甚至在看板上還有穿搭帥氣的假人偶「也愛穿襪子」，讓他相當納悶，「韓國怎麼到處在賣襪子？」

文章一出，引來網友熱議，不少人直呼韓國襪子真的超便宜，是伴手禮之一，「我去韓國一定會買襪子，說真的比台灣還便宜一點」、「我超愛買韓國襪子，很便宜，買多還會多送！！在台灣標榜韓貨一雙70～100元真的買不下去」、「每次去首爾，行李箱半邊是泡麵，另外一邊的1/2是襪子」。

不少韓國人超愛用襪子作為穿搭配件，甚至有專家點出，「穿襪子再配拖鞋」已經成為韓人的日常習慣。（示意圖／PIXABAY）

不過，更有專業在地網友解答，其實這是不少韓國人的習慣，「跟日本一樣，襪子屬於消耗品，因為他們很多地方都要脫鞋，如榻榻米或地暖地板。有些日本人還會隨身攜帶新襪子以防萬一，怕留給對方不好的印象。韓國人一般家庭超習慣穿襪子配拖鞋趴趴走的」。

