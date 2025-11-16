他納悶「炸銀絲捲」都誰在點？一票網暴動了：你懂啥！根本寶藏單品

生活中心／李紹宏報導

晚上肚子餓想來份點心，不少人選擇到炸物攤，攤位單品琳瑯滿目，其中銀絲捲格外亮眼。就有網友好奇，為什麼不少人都會點銀絲捲，質疑油量真的很高，不怕變熱量炸彈嗎，直呼「點炸銀絲捲的都是什麼神人」，也有網友納悶，銀絲捲跟饅頭到底差在哪，引發熱議。

炸銀絲捲在炸物攤很受歡迎。（圖／翻攝自奇美食品官網）

這名網友在PTT網站上發文，表示自己遇到兩個國中生通通都有點銀絲捲，「我看了一下油量，哇哇哇這麼恐怖，點炸銀絲捲的都是什麼神人？」

不少網友表示，銀絲捲炸完真的超好吃，根本寶藏單品，「國中生根本不怕熱量多的啊」、「一定要沾煉乳跟花生粉」、「國中不吃怎麼有力氣搞點中二的事」、「濃縮再濃縮的極致美味，你懂個屁！」、「沒點過，下次點點看」；還有網友笑說，銀絲捲真的是熱量炸彈，「國中生還行啦，我們這種老人就不能吃惹」、「大學就不要了」。

銀絲捲、饅頭差在哪？網揭2關鍵差異：拿去炸都很讚

不過，也有其他網友好奇發文，「銀絲卷感覺上來說跟饅頭有點點像，除了銀絲卷中間有一條一條黃色長長像薯條一樣的東西以外，其他的部分感覺484跟饅頭也差不多啊？」

有專業網友分析饅頭和銀絲捲的關鍵2差別。（組圖／PIXABAY、奇美食品官網）

對此，有專業網友解答，直呼兩者間最大的差別就是口感和「身分價值」，「一開始銀絲卷應該是節日用的，喜氣，但是中間的絲明明是金黃色的XD」、「口感和味道差很多啊」、「味道不同，銀絲卷比饅頭比較甜一點」。也有網友笑說，其實饅頭和銀絲捲拿去炸都很好吃。

