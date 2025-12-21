他網路留言掃射桃療、炸毀住家 桃園檢警出動逮人下場慘了

一名陳姓被告今(114)年12月間多次在網路社群留言，揚言對衛生福利部桃園療養院醫護與行政人員開槍、炸毀住家，甚至聲稱要掃射醫院，相關言論引發院方人員恐慌。桃園檢警獲報循線追查後將其拘提到案，檢方訊問後認定有反覆犯行之虞，昨(20)日向法院聲請羈押獲準。

桃檢說明，今年12月間接獲桃園療養院通報陳姓被告多次網路留言恐嚇該院醫護人員及行政同仁等情，旋即指派檢察官邱婉婷指揮桃園警分局蒐證後於19日發動執行，拘提被告到案並扣得其使用之電腦及手機，經檢視相關通訊軟體及社群留言後，查悉被告多次在桃園療養院臉書粉絲專頁、「我是大竹人」LINE群組或其個人臉書留言揚稱欲對醫護人員或行政同仁開槍、炸毀住家及開槍掃射醫院等語，使桃園療養院人員心生畏懼，致生危害於公共安全，經檢察官訊問後，認被告涉犯刑法第151條恐嚇公眾及第305條恐嚇危害安全等罪嫌，罪嫌重大，有事實足認反覆實施恐嚇危害安全之虞，而向法院聲請羈押，經法院於昨日下午裁定羈押。

廣告 廣告

桃檢強調，醫護人員身肩照護國人健康之重任，備極辛勞，該署對於醫療暴力絕不容忍，亦不放任網路恐嚇危害公安之暴力風氣，是類案件必當嚴查速辦，保障民眾安全，避免影響社會安定。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

2蒙古女2度來台「到九份行竊日籍客」 服刑後驅逐出境

大有消防分隊化身聖誕老人 前進教會傳授民眾防災知識