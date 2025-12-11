他練習無人機竟拍到「人頭、手指」！重慶崖洞乾屍身分曝光

重慶一名無人機飛手意外在崖洞內拍到一具乾屍。翻攝自微博



中國重慶市石柱縣近日發生一起離奇事件。一名無人機飛手在山區崖洞進行飛行訓練時，竟意外拍攝到詭異畫面，靠近確認後發現是一具乾屍，立即通報公安。警方調查後確認死者為59歲曾姓男子，今年7月9日離家失聯，目前已排除刑事案件，並將結合法醫檢驗釐清死因。

根據陸媒報導，10日當天無人機飛手「淘二娃」正在崖洞周邊進行訓練，遠距影像中發現洞內疑似有生物。他起初以為是野獸，隨後注意到明顯的人類手指與頭顱，意識到情況不尋常後立即聯繫重慶市石柱縣公安局。

發現警方到場勘查後，該處崖洞高約50至60公尺，洞內遺留塑膠瓶、毛毯、農藥瓶等物品，乾屍身分為石柱縣南賓街道59歲曾姓男子。家屬向警方表示，曾男生前有抑鬱症狀，今年7月9日離家後便杳無音訊。家屬後續也透過社群平台聯絡發現乾屍的飛手，感謝他讓失蹤多月的家人終於被找到。

石柱縣公安局通報指出，經現場勘查與初步研判，並結合法醫檢驗結果，已排除刑事案件。後續相關善後事宜由家屬與警方協助處理。警方同時呼籲大眾尊重逝者，不要擴散現場照片或影片，以免造成家屬二次傷害。

