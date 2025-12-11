他練習無人機飛行 竟在山中洞穴發現「乾屍」！身分查明了

無人機發現洞穴裡面有乾屍。圖／翻攝九派新聞

中國重慶一名男子，日前在使用無人機進行飛行訓練時，竟在一處石崖洞穴中發現一具「乾屍」，他剛開始以為是野獸的屍體，後來仔細看發現是人類的屍體，嚇得趕緊報警。

綜合中國媒體報導，事件發生在重慶石柱縣，一名秦姓男子4日透過無人機鏡頭發現一處洞穴有一具呈灰白色、平躺狀態的乾屍，旁邊散落著手提袋、塑膠瓶、毛毯等物品。秦男因為清楚的看見了這具乾屍有手指頭和腿部，所以確定是人類的屍體，急忙報警。

秦男說：「當時我看到洞口有一隻像野獸腳的東西，飛近才發現是人的腳部。」他說自己經常在當地進行無人機訓練，這是第一次遇到屍體。

洞穴裡發現乾屍。圖／翻攝極目新聞

警方立即派員抵達現場，並借助秦男的無人機進行初步勘查。據當地村民說法，該崖壁當地稱為「仙人洞」，過去傳統曾有崖棺喪葬習俗，但近年來已不常見。警方對山頂及崖洞區域展開封鎖勘查，並於9日聯合消防部門，利用繩索設備將這具遺體轉運下山。

隨後，當地警方發布警情通報，確認死者為當地一名59歲曾姓男子，曾男在7月初就因為憂鬱症而離家出走。而在「仙人洞」現場也有發現農藥的瓶子的物品，經警方和法醫勘驗，排除這是一起刑事案件的可能性。

發現遺體的秦男表示，死者的兒子有發布影片，想要聯繫上自己，家屬的心情非常沉重，自己也不方便透漏詳細的細節，一切都以警方公布的案情為主。

網友看後紛紛留言「感覺到他的絕望」、「又是憂鬱症」、「有點可怕」、「現在無人機不能隨便飛，有的地區要提前報備」、「無人機破案了」、「都成乾屍了才被發現，好可憐」。

