他繼承1300萬！猶豫「All in台積電or買房當包租公」 網全選它：躺著賺

財經中心／黃韻璇報導

如何投資理財、創造穩定被動收入，是許多人煩惱的課題，有民眾拿到「第一桶金」1300萬之後，煩惱究竟該買房當包租公，還是All in買台積電，分析兩者優缺點後，網友答案一面倒。

一名網友日前在PTT股市板發文，詢問網友「如果有1300萬是當包租公還是買台積電？」原PO透露，自己朋友家住台中市區，最近剛繼承了一筆1300萬的資金，剛好家裡附近有棟新建好的7樓電梯大樓，內部設備齊全，12間套房連冷氣都附上，開價2800萬。

網友詢問，「如果有1300萬是當包租公還是買台積電？」（示意圖／資料照）

原屋主打算出售，原PO朋友考慮用1300萬當頭期款，之後6折貸款買房，價錢還能談談，打算先用租金還3年房貸，之後再貸2胎買台積電，直言優點是「五都內房價只漲不跌，擁有無敵金身與5倍槓桿」，然而缺點就是「身為包租公得化身維修房奴，隨傳隨到」。這筆資金該如何運用，還有另一個選項是全部拿去買台積電，可買到約8.5張，無事一身輕，坐等漲破2000元，

文章一出許多網友答案一面倒，紛紛表示「包租公真的賺太少」、「要管理12個套房付出的成本心力太高了」、「買台積就不用煩惱房貸」、「現在的話應該是台積更穩更輕鬆，10年後不好說」、「簡單說，買台積大概至少5年內很賺，而且是躺著賺」、「買房或許10年後會比台積好，但這10年一直要操煩」、「台積電幾年後暴死機率，遠比租房數年內出事的機率」、「當然是台積電根本送分題，你還不用顧慮房客」、「你相信魏哲家還是相信房客」、「台積超級保守估計，明年1800肯定沒問題，一年20%」。

不過也有人認為，「買房還是比較安定，台積不會永遠都好」、「全新電梯出租大樓很稀有，是我會包租」、「有土斯有財」、「依照現在台積電的價格，我會偏向留房子繼續當房東」、「可以都要小朋友才做選擇」、「台積電總有下神壇的一天所有股票都一樣」。

