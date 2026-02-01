他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩血糖。
戒吃水煎包、水餃穩血糖
新陳代謝科李晨瑜醫師表示，患者一開始發現糖尿病後，就建議他要減重，也衛教如何飲食，但他始終無法改變，結果年初病人回診時，發現患者體重少了快10公斤，仔細詢問才知道，病人戒掉水煎包、水餃等以前愛吃的食物，盡量遵循糖尿病飲食。
每天走路1小時減肥
李晨瑜說，病人雖然沒有特別在運動，但每天會至少走一萬步，下班後甚至會從三重走路1小時回台北，「我跟護理師都瞠目結舌，實在太勵志了」。後來病人陸續減肥，總共瘦了16公斤，糖化血色素和胰島素阻抗都有大幅度的改善。
每天飯後散步10～20分鐘就能穩血糖
但每天走路1小時，壓力也太大了！李晨瑜建議，一般人可以先從飯後散步10～20分鐘開始，這樣可以讓飯後血糖平穩、增加胰島素的敏感度，而且無論是有氧運動或阻力運動，都具有同樣效果。
有氧運動、阻力運動都能改善胰島素阻抗
李晨瑜說，其實就算沒有實質的減重，運動仍可以改善胰島素阻抗，尤其運動可以增加胰島素的敏感度，讓肌肉細胞可以更好的利用胰島素，把葡萄糖存到肌肉細胞內。
而且運動時，肌肉會收縮、血流增加，細胞也可以更有效利用葡萄糖，當作能量的來源。李晨瑜補充，無論是有氧運動或阻力運動，都具有同樣增加胰島素敏感度的效果。
李晨瑜提醒，運動帶來的胰島素阻抗改善，屬於比較短暫的效果，建議要有規律且間隔不要太久的運動習慣，搭配選擇正確的飲食，就能讓胰島素長久維持在正常的範圍，甚至達到長期穩定血糖的目的。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／李晨瑜醫師
台中爆發禽流感 撲殺5千多隻雞！雞蛋能吃嗎？毒物醫：4種食品應避免
霍諾德吃什麼素？吃錯就愈吃愈胖、愈累 營養師揭3大陷阱 「這樣吃」才對
私密處保養大洗牌！醫破除5迷思 只需要這樣做省錢又有效
