他翻牆問台灣人「回歸中國擔憂什麼？」香港人一句話嗆爆 萬人讚翻

政治中心／陳慈鈴報導

一名中國網友特地翻牆詢問台灣人，對於回歸中國有什麼擔憂，引發熱議。（示意圖／資料照）

台海關係向來是國際間關注的議題之一，中國始終強調「一中原則」，並以收復台灣為目標。近日有一名中國網友就特地翻牆了解，台灣人對於回歸中國的真實想法。話題引起討論，其中一名香港人的回應被視為神回覆，獲得超過2萬個讚數。

一名自稱來自中國的網友於《Threads》發文，表示真想聽聽正常的台灣人，對於回歸大陸的擔憂是什麼？並點名青鳥例外。貼文至今的瀏覽數超過119萬次、留言數超過6700則。

廣告 廣告

台灣網友表示，「根本沒有人要回歸，怎麼會有擔憂的問題」、「正常的台灣人沒有人要回歸中國啊！ 而且不叫回歸，叫侵略」、「已經習慣了民主制度與自由，又不相信統一後能永久保留原有的生活，你覺得會想回歸嗎？」

貼文還吸引了一名香港網友以第三方的層面回答，表示原PO的問題就等於在問，「一個從來不吃屎的人為什麽不跟著你一起去吃屎一様」，並提到如今的他們沒辦法「只有一匙一匙的含著淚往嘴裡送」。他說，思想沒問題的台灣人一定不會想和他們一樣，「為什麼你覺得從小一直吃屎沒問題，只有你自己可以回答」。

針對中國堅持「一中原則」把台灣視為中國的一部分，且企圖阻饒台灣外交、干涉主權等行徑，我外交部一再強調，「中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣。」

更多三立新聞網報導

高市早苗挺台！國台辦氣喊：希望台灣人認清危險性

自稱台灣人！紐約網美遭爆靠「合作＋肉償」吃霸王餐 7大手法曝光

台灣姨遊日聽嘸！店員1句釣出台灣人大軍 目擊者笑：到底多少人在日本？

馬英九洪秀柱先後批高市早苗！吳思瑤轟「失敬失禮」：馬、洪不代表台灣

