他老覺得胸悶、心悸「擔心可能癱瘓」，反覆就醫查無病因，竟是「慮病症」找上身…該如何治療？

胸悶、心悸、腸胃不適一出現就急著跑醫院，檢查卻始終正常，反而愈看愈焦慮，身體到底怎麼了？書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，這可能不是身體出問題，而是罹患「慮病症」！ 慮病症患者常因過度擔心健康，反覆出現恐慌、失眠等症狀，陷入重複就醫的惡性循環，甚至因頻繁上網搜尋症狀而加重焦慮。醫師提醒，當對生病的擔憂已影響生活，應及早尋求身心科專業協助，透過治療才能真正改善症狀、找回生活掌控權。 慮病症是什麼、慮病者如何治療、何時該尋求專業協助，《今周刊》一文整理帶您了解。

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒分享，一名50多歲、已婚的林先生，從事金融管理，近2、3年經常覺得自己身體出了問題，擔心隨時可能癱瘓、無法繼續工作，所有只要出現胸悶、心悸、腸胃不適等任何不適症狀，就會立刻前往急診或門診就醫。

然而，林先生跑遍多個科別，檢查結果始終正常，這不但沒有讓他安心，反而讓他更加焦慮，失眠、症狀出現頻率也愈來愈頻繁。他在「擔心生病、急著就醫、查不出問題、更加焦慮」的惡性循環中反覆打轉，直到有醫師建議轉介身心科門診，最終被診斷為慮病症合併恐慌失眠。

陳家駒與林先生多次會談後，找出引起慮病、恐慌、失眠的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒影響，並提供心理支持，讓情緒穩定可控；再配合藥物，改善憂鬱、失眠、恐慌症狀。最後林先生四處就醫的頻率大幅下降，情況獲得改善後，藥物也逐漸減少。

慮病症是什麼？

根據衛福部花蓮醫院衛教說明，慮病症是指一個人對於自己過分擔心身體狀況，無法克制擔心自己是否會生病，甚至懷疑自己換上某種疾病，擔心已經超過應有的程度，進而失去對其他事物的關心，因此慮病症可以說是神經質般的對某些疾病的擔憂。

國軍台中總醫院衛教資訊也顯示，慮病症是對身體感覺的過度放大以及錯誤的解釋，這包含對疾病本質及症狀之意義的誤解或不夠瞭解，其原因可能來自個體生命的不安全感、懼怕疾病、特殊的生活事件或壓力引發焦慮或憂鬱而合併有生理症狀、此種生病的行為帶給個體附帶性的利益、不當的醫療處置或解釋、未能解決的內在癥結，如強烈的罪惡感、自卑感、個人的體質，過去病史，個人生活體驗，家人對疾病的態度，社會文化對疾病的看法等。

陳家駒指出，現代人習慣在身體不適時上網搜尋，但若無法辨別資訊真偽，反而容易放大恐懼與負面情緒，加重心理負擔。

慮病者如何治療？

陳家駒說，會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠，穩定情緒並確認無生理疾病後，再透過數次會談，找出引發慮病、恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓，同時也打斷對疾病的想像，協助調整就醫習慣。

國軍台中總醫院指出，慮病症的治療多以藥物治療、心理治療、認知行為治療為主，一般大部分的病人經由以上治療都會有一定程度的病情改善。

何時該尋求專業協助？

陳家駒表示，當民眾自覺或親友察覺身邊的人，出現擔憂生病情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時尋求協助，共同應對，找回生活掌控權，定可逐漸克服慮病。

陳家駒建議，建立穩定、安全的醫療支持與諮商管道十分重要，當情緒失控時，能及時接上醫療協助；學習掌控生活同樣重要，觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以壓制，醫病互信，以免情況擴大失控。





