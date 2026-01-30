他考上第一志願，志願卡竟填距離遙遠大學、學抽菸！父母從沒料到的期待，變子女窮盡一生對抗的怪物

示意圖，非當事人。圖／達志





父母對孩子有期待是人之常情，但如何避免變成孩子成長的阻力，乃至傷害親子關係呢？

控制是滿足自己，陪伴才是協助孩子

●如實地觀察，你對孩子的期待，和眼前孩子的模樣、狀態，有何落差？

．你可能期待他穩重、守規矩，但他卻一刻也靜不下來。

．你可能期待他是個人人稱許的學霸，但他卻對學習提不起勁……

真實地看見落差，可以幫助身為家長的我們活在現實中，而非活在美夢裡。

●面對孩子的表現或發展不符自己的期待，你可以觀察自己的內在產生何種感受。比如：

是憤怒？

廣告 廣告

是失落？

是愧疚？

或是……

這些感受是種訊號，可以幫助你釐清，在教養孩子的過程中，你所施的力道是名為「控制」（滿足自己），或是名為「陪伴和愛」（協助孩子）。

●期待與現實之間有落差，是這個世界的真實樣貌，在教養孩子的路上亦如是。

看見落差，可以幫助你更加務實，明瞭孩子現下需要父母如何引導或協助。而非緊抓著自己的期待，對孩子的「不合規格」直跺腳。

著急的父母，無助的孩子

阿力是我在閱讀書寫兒童班的學生，上課時表現得浮躁、懶散，寫作業也慢吞吞的，需要特別關照、陪伴，才能勉強跟上進度。

私下了解他的狀況，才知他因有嚴重的皮膚過敏，導致無法專注。

身體的不適感奪去了阿力大半的注意力，對他來說，好好把自己安頓在教室的座位上，已是一項艱難的任務。偏偏父親在意的是他在閱讀、寫作上是否有長足進步，倘若原地踏步，便會對他大加斥責。因此，阿力對父親的印象是「很愛生氣」。

當孩子的表現與我們的期待有落差時，在「望子成龍，望女成鳳」的心情之下，為人父母面對眼中「不長進」的孩子，心中氣憤難平是可想而知的。

但如果我們只在意自己的期待是否被滿足，而未看見孩子並非不長進，其實是有急迫需要父母協助跨越的難關，此時，若未適時伸出援手，親子關係恐將走上分岔路口。

因為著急的父母不斷憤怒、指責，而無助的孩子因不堪長期被批判、貶抑，最後只能選擇逃離，走向與父母漸行漸遠的路。

阿力現階段最需要的協助是好好照顧他的身體，陪他練習與皮膚病共處，讓他可以在學習的場域中安住，絕非把技能的提升擺在首位。

身心若能照顧得穩妥，家庭的支持系統又穩固，孩子內在的安定感增強，學習力自然會提升。

爸媽強迫他穿上名校制服

類似的親子相處情境，也出現在我任教的大學課堂中。

必昇是我班上的學生。有一次，我出了一份作業，請學生們寫下自己的生命故事。他在交來的文章中寫道：

我從小到大都是父母眼中的乖小孩，不斷保持品學兼優，希望可以用亮眼的表現，照耀父母臉上的榮光。然而，在升高中的大考後，我決定要與「乖」這個字分道揚鑣，不再為父母的期待服務。

他們心心念念地期盼我能考上第一志願的名校，所以在大考之前，就先幫我把制服都買好，預計在我生日當天讓我穿上，然後在大家的祝賀中，邁向人生的另一個階段。

可惜，天不從人願，我考得並不理想，只能上第三志願的學校，當時心情可謂跌到谷底。正當需要家人安慰、鼓勵時，父母卻依原定計畫，強迫我在慶生會中穿上名校制服，在眾人的歡呼和歌聲中，慶祝十六歲的生日。

我完全開心不起來，甚至當場痛哭失聲，完全無法理解父母為何堅持要我穿上那套制服。是彌補遺憾嗎？還是藉此自我解嘲呢？在眾人的嬉笑聲中，我用無助的痛哭反擊，並在心中暗自發誓，永遠不再扮演父母眼中的乖小孩。

三年後的大學入學考試，我翻轉了局面，如願考上第一志願的明星大學。原本我可以走進椰林大道，在那個眾人夢寐以求的殿堂，歡慶我的勝利，迎接我的新生。

但為了不讓父母稱心如意，我決定在志願卡上動手腳，讓自己未來四年的落點離他們遠遠的，也讓自己的成就，不再輕易被他們拿去向外人炫耀、說嘴。

看著父母的失落，我的內心充滿報復的快感，為了徹徹底底跟過去的「乖小孩」告別，最近我也開始學抽菸。

我雖然還不清楚未來想成為怎樣的人，但非常肯定的是，我絕對不要成為父母期待的那種人。

閱讀他的文章，感受著他決絕的態度，我在燈下喟然嘆息，也不禁對他父母當初的心思覺得不寒而慄。

我在必昇的文章背面，寫下這樣的回饋：

你不再滿足父母的期待，決定好好做自己，可回頭想想，一直用力對抗他們的期待，是否也還是被他們控制了呢？

關於「做自己」這件事，你可以再深入思考。

我想，必昇的父母從來沒料到，自己對孩子的期待，竟會變成他可能要窮盡一生去對抗的怪物。

當「滿足期待」成了父母認定孩子是否為「乖」的標準時，親子間的互動與對待，將變得多麼扭曲、失控。

成為孩子心中，最溫暖的陪伴者

孩子的生命是父母所賦予的，然而，他終究是個獨立的生命體。孩子的人生劇本會如何寫就、劇情如何發展，實非父母單方面的期待所能掌控。

與其讓教養淪為掌控，不如靈活地發揮教養的功能，成為孩子在橫越一次次成長難關時的助力：

●請好好觀察孩子在每個成長階段中的真實需求，因為那正是你可以出手之處，也是你在扮演「父母」的角色上能夠盡力的地方。

當孩子發現你總會在他成長卡關的重要時刻適時現身，並拉他一把時，即便你不是完美的救援者，但在他的心中也會是最溫暖的陪伴者。

實質的陪伴，才是身為家長的我們送給孩子受用一生的禮物。

(本文摘自《孩子越倔強，我越溫柔：30個關鍵指引，陪孩子、也陪青春期的自己再長大一次》，寶瓶文化出版， 吳孟昌著)





