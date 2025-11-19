他耳朵「1處冒焦黑斑點」！檢查竟罹大腸癌 醫嘆：第三期了

記者鄭玉如／台北報導

中醫師吳宏乾提到，耳廓若出現焦黑色斑點，且伴隨腹瀉與排便帶血等症狀，可能是大腸癌徵兆。（圖／翻攝自《祝你健康》）

耳朵異狀也可能透露大腸健康！中醫師吳宏乾分享，他曾在義診時遇到一名患者，因長期失眠前來求診，發現對方耳廓附近出現「焦黑色斑點」，且有腹瀉、排便帶血等狀況，推斷可能是大腸出問題，患者趕緊到醫院做檢查，發現患有「第三期大腸癌」。

吳宏乾在節目《祝你健康》提到，過去他經常去義診，某次一名患者因長期失眠來求診，遂檢查病患耳朵，觀察是否有失眠徵兆，未料耳廓大腸區域出現「焦黑色斑點」，進一步詢問排便情形，發現他有嚴重腹瀉、帶血以及黏液，進一步檢查得知是第三期大腸癌。

吳宏乾提到，皮膚應呈現粉色，除了耳朵外，臉頰若出現焦黑色斑塊，該部位也是大腸區，必須趕快做檢查。而大腸癌患者多數有便秘問題，通便就顯得格外重要，平時可使用刮痧板按摩「足三里、上巨虛、下巨虛」3穴道，由上往下刮，刮到呈現粉色即可。

胃腸肝膽科醫師錢政弘曾表示，隨著生活型態和飲食習慣改變，大腸癌逐漸年輕化，指的是50歲以下就罹患腸癌，由於接觸到較多的含糖飲料和甜食，不只造成肥胖問題，罹患大腸癌的機率也會增加。民眾若有家族史或出現腸胃不適、排便不順等，建議到醫院做大腸鏡檢查，儘早找出問題。

