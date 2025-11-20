他聽「語音信箱內容」被逗樂：可以不要這麼好笑嗎？網掀共鳴

語音信箱是無法接聽電話時的一大幫手，許多手機品牌的內建功能還能進一步幫助民眾把語音轉成逐字稿，對許多人來說相當方便。有網友分享，近來收到銀行信託專員留下的語音信箱，逗樂一票網友。

語音信箱是無法接聽電話時的一大幫手，許多手機品牌的內建功能還能進一步幫助民眾把語音轉成逐字稿，對許多人來說相當方便。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads分享，自己收到銀行信託專員留下的語音信箱，只見對方不斷重複「接電話」，讓原PO忍不住笑稱「對不起信託專員，我沒有能及時接到你的電話，我在上班，可是可以不要這麼好笑嗎？」

貼文一出，不少網友表示「因為就算沒有做到業績，也還有通時（通話時數）的壓力，至少他把通時混到了，下班時間到才不會被電」、「我剛入行都說不要接電話不要接電話不要接電話不要接電話不要接電話不要接電話」、「他在拖通時，太可愛了下次打回去讓他拖一下通時幫幫他吧」、「我們公司算通數不算通時，我都會拜託不要接不要接不要接」、「這功能我之前送貨沒接就下一家了，沒有時間還在那邊留言」。

廣告 廣告

也有網友分享「我收過一個語音內容是：『欸你要吃什麼』（感覺在問同事」、「外送客服唸了一串完全沒聽懂」、「我的只會祝我順心...」、「收到了來自電信的咳嗽聲」、「我遇到因為被鎖定拒接而沒有人接他電話而偷在我這邊抱怨的」、「在家裡找手機，請男友打給我就錄下他在自言自語了」、「啊哈哈哈，我的是阿嬤不知道沒掛到電話，整整錄了2分鐘的雜音」、「我的接到不知道什麼電話，只有兩個喂，對方還很耐心等了20幾秒才掛」。

撰稿：吳怡萱