他肩頸痠痛以為是拉傷！送醫竟是惡性腦瘤 活不過十年

英國唐卡斯特一名31歲男子肖恩·瑞恩·斯威尼（Sean Ryan Sweeney）近日因頻繁頭痛及肩頸痠痛就醫，原以為只是跑步或重訓造成的頸部拉傷，但檢查後確診為三級星形細胞瘤（grade 3 astrocytoma），醫師並警告其預期壽命可能不到10年。

根據《每日紀事報》指出，這是一種高度侵襲性的惡性腦瘤，肖恩自去年1月起，陸續出現頻繁頭痛、頸部酸痛及右側麻刺感，一開始以為只是運動傷害，但接受多次物理治療仍未改善。直到去年7月19日，他在家中突然發作癲癇，妻子立即叫救護車將他送至唐卡斯特皇家醫院急救，並將他轉往另一間醫院進行進一步的檢查與影像掃描。

醫療團隊原先研判腫瘤可能為低度惡性，但後續檢查證實為「三級星形細胞瘤」。去年11月，肖恩接受長達9.5小時的「清醒開顱手術」切除腫瘤部分組織，但手術中發生急性中風，導致左側臉部下垂及行走困難。透過復健才漸漸康復，目前已無明顯中風後遺症。手術後，肖恩在2023年初至2024年2月完成放射治療及12次化療，目前病情穩定。

面對人生巨變，肖恩仍積極投入公益，與岳父共同為英國腦瘤研究基金會募款。兩人挑戰單日60公里自行車耐力賽，成功募得超過2,500英鎊，明年計畫挑戰100公里路線。肖恩表示：「完成這項挑戰對我意義重大，這是我生病後第一次完成長距離耐力賽，我很難相信自己做得到。」並指出，治療結束不代表身體恢復正常，目前這種高階腦瘤仍無治療方法。

腦瘤研究基金會社區發展經理艾希莉·麥克威廉斯（Ashley McWilliams）表示，相較於其他癌症，腦瘤的研究與治療經費仍相對不足。肖恩的經歷凸顯了治療過程的艱辛與康復期的漫長，她也呼籲民眾，如發現身體出現異常症狀，應及早就醫，避免延誤治療時機。

