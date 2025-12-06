他背債讓美魔女醫出國深造 竟換來綠帽一頂！南部教學醫院爆師生不倫戀 師母怒告博士女醫獲賠30萬

南部教學醫院爆師生不倫戀，師母怒告博士女醫獲賠30萬。示意圖

南部一間大型醫學中心爆出師生不倫戀！與妻子結婚近30年的黃姓醫師，多年前被自己指導的博士研究女醫師申訴性騷擾，不料兩人事後竟發展長達兩年的婚外情，女醫師丈夫發現妻子與黃男互傳露骨鹹濕電郵，提到「我們這輩子大概只能是情人」、「做愛是健康的喔」、「不能一直做到（壞掉...）」等對話，一氣之下提供給黃妻提告求償200萬元。一、二審法院審理後均判決博士女醫應賠償「師母」30萬元。

黃妻提告指出，與黃姓醫師結婚近30年，婚姻關係現仍存續中，而被告女醫師則是黃男指導的博士研究生，明知黃男有配偶，仍與黃男長期交往並發生性行為，嚴重侵害她的配偶身分法益，使她精神飽受痛苦，因此提告向女醫師求償200萬元。

廣告 廣告

女醫師則辯稱，黃妻手上的電子郵件，是她丈夫未經同意取得後交給黃妻做為呈堂證據，屬不正方法取的的證據；女醫師並否認與黃男不倫，表示黃男是她擔任住院醫師及研究生時的指導老師，兩人間有上下權勢關係，黃男曾被她申訴職場騷擾及違反校園專業倫理，可能為此報復，她才是被害人等。

但法院審視兩人的電子郵件往來，發現女醫師屢屢對黃男表達親密情感，信中稱他「親愛的你」，還評論兩人各自婚姻狀況稱：「我看你這麼愛他（指黃妻），她也好愛你，我們這輩子大概只能是情人」、「我先生…也對我很好，起碼願意揹貸款讓我出國，我覺得滿guilty」等，信件中更充斥性行為細節，如「不可以天天做愛啦。我們還有很多事情要忙」，黃男則回覆：「我們沒有天天做愛喔，我喜歡看妳的影片，做愛是健康的喔。」等。

法院審理後認為，這些對話足以證明女醫師與黃男有超越普通朋友的親密情誼和性行為，且長達2年，已嚴重破壞黃妻的婚姻圓滿，判她應賠償30萬元。黃妻仍可上訴。



回到原文

更多鏡報報導

「來都來了！」導遊約砲國中妹沒帶家裡鑰匙 竟強拉她去公園女廁下場悽慘

高雄寄生上流「假貴婦」吸金20億逃澳門 雄檢發布通緝

生控師盜作品／師走廊追罵踢群、同儕排擠 小學霸「對花蓮心寒」離鄉讀一中