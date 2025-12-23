他胯下腫痛「1個月未消」竟疝氣 醫揭6警訊：嚴重恐腸子壞死

記者簡浩正／台北報導

56歲的蔡先生，偶然發現左邊鼠蹊部有腫塊，觀察一個月後腫塊仍然存在且會有偶發性的疼痛，因此到泌尿科求診。經理學檢查搭配影像的診斷確定是腹股溝疝氣，入院接受疝氣修補手術後並於隔天順利出院。

書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，腹股溝疝氣是相當常見的疾病，最典型的症狀就是在下腹接近鼠蹊部的位置出現腫塊，尤其在腹部出力如咳嗽、抬重物時腫塊會更明顯，平躺後腫塊通常會很快消失，可能會有偶發性的局部疼痛。以成年人來說，男性多於女性，約為9：1。

為何會發生疝氣？陳鵬說明，疝氣的疾病機轉主要是因為腹股溝一帶的肌肉筋膜層薄弱缺損，導致腹腔內的腸道伴隨軟組織往缺損處膨出。根據成因及對結構造成的影響，疝氣有許多分類方式，若從鼠蹊管膨出稱為間接型，直接在腹股溝肌肉層凸出的則為直接型。陳鵬提到，像是攝護腺肥大導致的解尿困難、長期便祕、慢性咳嗽、提重物等都會增加腹內壓力，可能促使疝氣發生。

他說，腹股溝疝氣大多可透過臨床病史跟理學檢查診斷，但鼠蹊部腫塊也可能是陰囊水腫、隱睪、脂肪瘤、淋巴腺腫大甚至動脈瘤或睪丸扭轉等特殊情況，需安排影像檢查，以排除其他鑑別診斷。由於疝氣是腹壁的結構出現缺損，因此會需要以手術進行改善。目前疝氣手術方式多元，如傳統、微創、內視鏡等，使用自體組織修復或是網膜修補也有許多不同的選項，可與醫師討論適合的治療方式。

陳鵬指出，疝氣術後仍可能因腹壁組織隨年齡增長退化、受到咳嗽、便祕等反覆用力的影響，或是泌尿科常見的攝護腺肥大造成解尿困難，腹腔內壓力增加使內部器官從其他縫隙突出，也就是復發性的疝氣。這類的病患除了再次接受手術處理之外，也要把潛在造成腹部壓力變大的因素如攝護腺肥大，一併矯正才能避免再次復發。

疝氣如果不處理會有風險嗎? 陳鵬指出，在疝氣產生初期，器官通常會隨姿勢改變回到腹腔內而不會有太明顯的症狀，但果缺口處卡了太多腸子就可能會產生疼痛感，甚至完全卡住無法復位，使腸子腫脹進而壞死，造成嵌頓性疝氣，就需要緊急手術。提醒疝氣可透過日常生活習慣的調整，降低發生機會，如維持適當體重、預防便秘、避免提重物，減少腹部用力。若民眾發現摸到鼠蹊部的不明腫塊，應儘早就醫鑑別診斷，以免小病變成大病。

