他胸口劇痛以為心肌梗塞！X光一照竟是「這1物」卡食道 吃太快、邊聊邊吃易中鏢

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一名61歲企業主管日前與朋友聚餐吃海鮮大餐，隔天早上起床即感胸口劇痛，吞嚥食物與喝水時更加明顯。他原以為休息即可，忍痛半天仍未改善，才前往衛生福利部臺中醫院急診。

急診醫師林記閒指出，患者到院時主訴胸痛、血壓偏高（170/95），初步懷疑為心肌梗塞或主動脈剝離，立即安排抽血、心電圖、胸部X光與電腦斷層檢查。結果在影像中赫然發現食道內有兩根長約3公分的尖銳異物，經會診腸胃科王允成醫師以內視鏡手術順利夾出兩根魚刺。

廣告 廣告

魚刺刺破恐致出血 誤信偏方恐更危險

林記閒醫師表示，魚刺尖銳且緊貼食道壁，若未即時取出，恐刺破食道造成大出血，或掉入腸胃導致穿孔與腹膜炎，後果不堪設想。所幸團隊及時處理，患者並無併發症。

該名男子坦言，平時因工作繁忙總在十分鐘內解決一餐，聚餐時又邊聊天邊喝魚湯，疑似因此誤吞魚刺。他笑說：「幸好即時夾出，不然後果不敢想！」

醫師提醒：誤食異物勿自行處理 應立即就醫

急診室主任陳莉瑋補充，急診常見誤食異物除魚刺外，還包括假牙、電池、膠囊與彈珠。她提醒民眾進食應細嚼慢嚥，若懷疑誤吞異物，切勿自行催吐或喝醋「溶刺」，這些偏方恐造成二度傷害。最安全的方式是立即就醫，由專業醫師透過內視鏡檢查與取出異物，避免延誤治療。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·魚刺哽到喉嚨吞飯、喝醋都NG！ 第一時間這樣處理才是正解

·噎到不能說話、呼吸？醫教「自救3步驟」保命 這狀況一定要立刻送急診