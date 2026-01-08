他胸悶心悸跑急診卻無異常？身心科診斷「慮病症合併恐慌」

一名五十多歲從事金融管理的林姓男子，近年來經常懷疑自己身體有問題，只要出現胸悶、心悸等症狀就緊張就醫，看遍各科卻查不出異常，直到身心科診斷為慮病症合併恐慌失眠。

一名五十多歲從事金融管理的林姓男子，經常懷疑自己身體有問題，只要出現胸悶、心悸等症狀就緊張就醫。（示意圖／Pixabay）

書田診所身心與精神科主任醫師陳家駒指出，慮病症屬於心因性的身體疾病，患者會將身體任何症狀放大解讀得很嚴重。林先生近二至三年來擔心隨時會癱瘓而無法工作，只要出現腸胃不適等任何不適，就會十分緊張地前往急診或門診求醫。

陳家駒表示，隨著網路資訊發達，許多人身體不舒服時會上網搜尋相關資訊，但又不一定能辨別真假，反而加重負面情緒。慮病症者有時會被誤認為「裝病」，當治療沒有立即改善時，就急著想找另一位醫師，陷入反覆就醫檢查、越看越焦慮恐慌的循環。

林先生擔心隨時會癱瘓而無法工作，只要出現腸胃不適等任何不適，就會十分緊張地前往急診或門診求醫。（示意圖／Pexels）

林先生看遍各種科別，卻一直沒有檢查出問題，讓他更加焦慮、失眠，症狀出現頻率也隨之增加，又急著就醫想找出問題，形成反覆循環。直到有醫師建議可至身心科門診就診，之後被診斷為慮病症合併恐慌失眠。

陳家駒說明，為打斷擔心生病的恐懼循環，治療上會先給予藥物緩解焦慮、恐慌及失眠的情況，讓情緒較為穩定，並且確認身體無明確生理疾病。除了藥物治療外，身心科或精神科醫師會與慮病者透過多次會談，找出引起慮病恐慌等症狀的壓力因素，適時減壓，同時打斷慮病者可能對疾病惡化無限放大的想像。

醫師經過與林先生多次會談，找出引起慮病、恐慌的壓力因素，降低外部壓力及負面情緒的影響，並提供心理的支持，讓情緒穩定可控，再配合藥物改善憂鬱、失眠的症狀。林先生四處就醫的頻率大幅下降，隨著情況改善，藥物也逐漸減少。

陳家駒表示，慮病症者對身體任何症狀，都會放大想得很嚴重，有時會被誤認為裝病。（圖／書田診所提供）

陳家駒提醒，當情緒失控時，醫療協助的及時介入，有助慮病者重新學習掌控生活、觀察自我的情緒壓力，像打地鼠遊戲般，當壓力或症狀一發生，就與醫療團隊共同合作加以控制，醫病互信，以免情況擴大失控。

陳家駒鼓勵慮病者，若已經意識到自己產生心理困擾已達一段時間，不要害怕求助，當擔憂生病的情況已經嚴重到影響日常生活時，應適時的尋求協助，共同應對，找回生活的掌控權，一定可逐漸克服擾人的慮病症。

