他脫口問「Wi-Fi機」瞬間暴露年代 網友掀共鳴

Wi-Fi分享器曾是多人出遊的上網首選。（示意圖／Pexels）





有網友和朋友討論出國行程時，順口問出「Wi-Fi機要借哪一家？」沒想到同行友人當場愣住，才提醒現在多半改用eSIM或直接開漫遊。貼文在Threads引發大量共鳴，許多人笑說自己的旅遊記憶還停在疫情前，聽到「Wi-Fi機」三個字瞬間尷尬到不行，直呼真的太丟臉。

一句話暴露年代感

原PO自嘲，當時只是想確認上網方案，沒想到一句話像把自己打回舊時代。底下網友紛紛留言回應，「好久沒聽到Wi-Fi機這個詞了」、「我也以為還要機場領還機」、「上次出國是2016，進機場像鄉巴佬一樣驚呼」、「Wifi 機也是死語了嗎？」。也有人分享反差經驗，表示偶爾還會遇到習慣帶分享器的旅客，但整體趨勢早已轉向eSIM或直接開漫遊的方案。

上網神器走入歷史

事實上，Wi-Fi分享器曾是多人出遊的上網首選，一台可多人連線、費用均攤超划算。不過近年eSIM與漫遊服務操作更簡單、即買即用，讓租借市場明顯萎縮。曾是不少旅人人手一台的Wi-Ho特樂通，即使業者持續提供SIM、eSIM等服務，也因配合日本總公司營運策略調整，已於025年12月31日正式結束營業。

