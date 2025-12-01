他腦死器捐 助5人重生

屏醫與高醫跨院合作，完成器官捐贈移植，助5名病患重生。

一名腦溢血失去意識的蘇姓男子，捐出肝臟、雙腎與雙側眼角膜，愛遺人間的助5名病患重生，深深感動所有參與的醫護人員，同時展現屏醫與高醫跨院合作的卓越成果。

57歲蘇男10月間因突發性腦溢血送至屏東醫院急救，由神經外科主任張家茂率急重症醫療團隊即刻投入搶救與治療。蘇男到院時病況相當危急，醫療團隊在第一時間積極處置，並同步與家屬說明病情的變化與可能的預後，協助家屬在面對醫療決策時，掌握完整資訊。

蘇男在治療過程中，家屬回憶起蘇男平日熱心助人，且曾交代若病況嚴重，不願長期失去意識臥床，盼能以另一種方式延續生命；家屬在沉痛與不捨中，思索著他若能選擇，一定願意捐贈器官幫助他人。

屏東醫院立即啟動跨院合作機制，第一時間聯繫高醫器官移植團隊接力，但在蘇男轉送至高醫後，因親友陸續前來探視，讓家屬不捨，陷入捐與不捐的掙扎。

直到一位摯友來探視時提及，蘇男過去曾說過，「若有一天發生什麼意外，能捐的就都捐出去，去幫助別人，也讓生命更有意義」，家屬這才釋懷，於11月6日為病人完成器官捐贈程序；蘇男捐贈肝臟、雙腎與雙側眼角膜，成功幫助5位受贈者迎向新的生命旅程。

屏東醫院院長王森稔表示，器官捐贈需要醫療團隊高度專業，跨院更要緊密溝通，才能讓生命延續得以順利進行，每一例器官捐贈移植，都承載著家屬沉痛的決定，感謝病患與家屬的無私大愛。