他腦死器捐 助5人重生
（記者毛莉翻攝）
記者毛莉∕屏東報導
一名腦溢血失去意識的蘇姓男子，捐出肝臟、雙腎與雙側眼角膜，愛遺人間的助5名病患重生，深深感動所有參與的醫護人員，同時展現屏醫與高醫跨院合作的卓越成果。
57歲蘇男10月間因突發性腦溢血送至屏東醫院急救，由神經外科主任張家茂率急重症醫療團隊即刻投入搶救與治療。蘇男到院時病況相當危急，醫療團隊在第一時間積極處置，並同步與家屬說明病情的變化與可能的預後，協助家屬在面對醫療決策時，掌握完整資訊。
蘇男在治療過程中，家屬回憶起蘇男平日熱心助人，且曾交代若病況嚴重，不願長期失去意識臥床，盼能以另一種方式延續生命；家屬在沉痛與不捨中，思索著他若能選擇，一定願意捐贈器官幫助他人。
屏東醫院立即啟動跨院合作機制，第一時間聯繫高醫器官移植團隊接力，但在蘇男轉送至高醫後，因親友陸續前來探視，讓家屬不捨，陷入捐與不捐的掙扎。
直到一位摯友來探視時提及，蘇男過去曾說過，「若有一天發生什麼意外，能捐的就都捐出去，去幫助別人，也讓生命更有意義」，家屬這才釋懷，於11月6日為病人完成器官捐贈程序；蘇男捐贈肝臟、雙腎與雙側眼角膜，成功幫助5位受贈者迎向新的生命旅程。
屏東醫院院長王森稔表示，器官捐贈需要醫療團隊高度專業，跨院更要緊密溝通，才能讓生命延續得以順利進行，每一例器官捐贈移植，都承載著家屬沉痛的決定，感謝病患與家屬的無私大愛。
其他人也在看
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 14 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 12 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 16 小時前
日本達摩寺遭闖入破壞！中國女遊客越線毀「TW」圖案 台日網友怒炸
近期中日關係持續緊繃，中國官方雖呼籲民眾「暫時避免赴日旅遊」，大阪知名景點勝尾寺仍吸引大批遊客造訪。然而，這座以滿園達摩聞名的寺院，近日卻傳出中國遊客跨越保護線，動手破壞寺內排列的臺灣形狀與「TW」字樣達摩群，引發台日網友怒火。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 14 小時前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 13 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 14 小時前
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 22 小時前
新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止
加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 22 小時前
背痛到像被火燒竟是帶狀皰疹！醫：「這樣做」可大幅降低復發與後遺症
【健康醫療網／記者陳靖安報導】「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出現在眼前，臺北市立聯合醫院中興院區神經內科主治醫師徐廷儀指出，這就是帶狀皰疹，俗稱「皮蛇」。它是「水痘-帶狀皰疹病毒」再度被喚醒的結果。人得過水痘後，病毒就潛伏在神經節中。多年後，當免疫力下降時，病毒復甦沿著神經活動，造成皮疹與劇痛。 帶狀皰疹這些人易發作 年紀愈大機率愈高 徐廷儀醫師說，帶狀皰疹多見於50歲以上族群，也常發生在糖尿病、癌症、腎臟或肝病患者，以及長期服用類固醇或免疫抑制劑的人。壓力大、睡眠不足者亦屬高風險族群。年齡愈大，病毒再活化的機率愈高。 痛不只是皮膚受損 愈早治療愈好 帶狀皰疹是神經發炎造成的痛，常在皮疹出現前就開始。病人描述的疼痛包括灼熱、針刺、電流竄動或酸麻。若神經嚴重受損，皮疹癒合後仍可能留下「帶狀皰疹後神經痛」，痛感可持續數月甚至數年。 徐廷儀醫師表示，皮疹出現後，盡早使用抗病毒藥（如：Acyclovir、Valacyclovir），可明顯減少後遺神經痛。多數患者以口服藥為主，必要時可加上神經止痛藥（如：Gabapentin、Pregabalin、健康醫療網 ・ 20 小時前
55歲女「愛吃保健品」腎臟宛如90歲！5大地雷曝光 魚油也上榜
吃保健食品要小心！醫師江永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」中發布貼文，表示亂吃保健食品可能比不吃還要傷腎，他表示，「保健食品就是加工食品，吃錯補充品可能不是補，而是害」。鏡報 ・ 23 小時前
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」
吃多致癌！乳癌很愛1種油？專家揭「健康用油4原則」造咖 ・ 11 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 天前