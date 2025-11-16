他腰痛一年多痛到睡不著 脊椎長滿「痛風石」竟是元凶
一名49歲張姓男子長期受腰痛與右腳麻痛困擾，尤其夜間常因劇痛無法入睡，就醫診斷為第五節腰椎椎弓骨折合併脊椎解離，手術中意外發現脊椎關節內布滿痛風石，這正是造成異常劇痛的元凶。
張先生回憶，一年多前開始出現腰痛與腳麻情形，「有時痛、有時不痛，但常常半夜三、四點會痛醒，根本睡不好。」他原以為只是工作疲勞所致，直到疼痛越來越明顯、無法忍受，甚至影響日常活動，才轉介到花蓮慈院尋求治療。
花蓮慈院神經脊椎微創外科主任洪祥益表示，影像檢查顯示張先生的第五節腰椎椎弓骨折合併脊椎解離。這類病人多半表現為腰痠背痛、久坐久站困難，通常可先藥物治療觀察，但相較於其他類似問題的病人，張先生疼痛異常明顯。
手術中，洪祥益主任發現張先生脊椎關節內長滿痛風石，這些痛風石如白色黏稠物般，附著在神經與關節縫隙間。「若不清乾淨，就會持續引發神經發炎與疼痛，甚至比坐骨神經痛更強烈。」醫療團隊透過顯微鏡，在不傷及神經的情況下，仔細將痛風石刮除清理，再以微創固定融合手術完成治療。
術後疼痛明顯緩解，張先生右腳麻痛大幅改善，當天即可下床行走。「原本以為要和腰痛共處一輩子，沒想到手術後就不痛了！」張先生開心表示，感謝洪醫師及團隊的專業與細心，讓他不僅擺脫長期疼痛，也能再次安心睡好覺、恢復日常活動。
洪祥益主任提醒，許多民眾以為痛風只會影響手腳關節，其實「只要有關節的地方，都可能生成痛風石」，脊椎也不例外。他指出，臨床經驗發現花東地區民眾痛風比例偏高，有可能是地理環境與飲食文化的影響，飲食中常攝取海鮮、甲殼類食物，每年都能遇到在脊椎手術中意外發現痛風石的個案。
洪祥益主任呼籲，長期痛風患者應定期追蹤尿酸值，並與內科醫師討論藥物控制與飲食調整，避免痛風石沉積於關節造成發炎或壓迫神經，導致無法忍受的神經痛。他也表示，只要找出真正的原因並對症治療，就能重拾健康與笑容。
