「他腿只剩一層皮連著」兒遭撞慘死...鋼鐵爸「Call友帶槍」欲殺肇事者獨子 友1舉動阻悲劇

鋼鐵爸首度在鏡頭前詳細還原2015年歷經兒子車禍身亡的崩潰過程。（和展影視提供）

面對摯愛家人遭遇意外驟逝，巨大的悲憤往往容易讓人失去理智。謝震武主持的《震震有詞》，日前以「衝動報復引發的遺憾」為主題，特別邀請資深媒體人許聖梅、臨床心理師李介文、律師張琬萍，以及知名殯葬業者「鋼鐵爸」同台對談。其中，鋼鐵爸在節目中首度深談2015年愛子因車禍不幸離世的悲痛經歷，並親曝當年自己差點持槍殺害肇事者兒子的駭人內幕。

鋼鐵爸兒子當年車禍狀況為何？

回顧11年前的死亡車禍，鋼鐵爸在節目中沉痛表示，事發當天接到醫院急診室的通知便立刻趕往現場。然而，映入鋼鐵爸眼簾的，卻是孩子滿身是血躺在急救擔架上、早已失去生命跡象的殘酷畫面。鋼鐵爸形容，當時兒子的雙腿嚴重受創，傷勢嚴重到僅剩下一層皮膚相連，悽慘的景象讓鋼鐵爸當場情緒潰堤，完全無法相信眼前就是自己兒子。

鋼鐵爸崩潰打電話「討槍求毒」？

在極度悲痛與憤怒的雙重衝擊下，鋼鐵爸的理智線瞬間斷裂，滿腦子只剩下「以牙還牙」的報復念頭。鋼鐵爸坦言，當時想讓肇事者嚐到同樣的喪子之痛，他立刻在醫院打了兩通電話給友人。第一通電話，鋼鐵爸直接要友人立刻攜帶槍枝前來，企圖持槍手刃肇事者的兒子。；第二通電話，則是要對方準備毒品。

鋼鐵爸後來真的尋仇了嗎？

這險些引爆嚴重社會案件的復仇計畫，最終因友人的理智判斷而被緊急踩煞車。當友人抵達急診室後，看見痛哭失聲的鋼鐵爸以及擔架上慘不忍睹的遺體，友人知道一旦交出武器，鋼鐵爸絕對會鬧出人命，因此他馬上掉頭離開醫院，沒有將槍枝交給鋼鐵爸。對於友人當初的決定，鋼鐵爸在節目中感激直言：「我很謝謝他當時沒有給我槍，不然我一定會去找肇事者算帳。」

鋼鐵爸當時企圖輕生？

曾有吸毒前科的鋼鐵爸，2014年成功戒毒，怎料隔年兒子驟逝讓他再度沉淪，甚至拿兒子的死當藉口。在罪惡感與思念折磨下，他自責「不配為人父」，憤而前往北宜公路狂飆企圖尋短，後來壓車噴飛導致全身斷了11根肋骨。命懸一線的他，送醫後竟又耐不住毒癮躲進醫院廁所吸毒，卻因吸太大口而嗆到、牽動肋骨劇痛。在身心極限折磨下，他痛飆髒話並扔掉毒品，就此彻底戒斷毒癮。

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談及肇事者，鋼鐵爸至今仍難掩憤怒。為了宣洩恨意，他在頭頂刺上具有復仇含意的圖案，其中包含一隻能瞪著對方的「大眼睛」、勒到對方窒息的「八爪章魚」，以及一隻「白眼狼」。此外，他也將兒子的長相刺在腰腹，並將孩子的骨灰製成戒指，誓言一輩子保護兒子。

鋼鐵爸持西瓜刀埋伏肇事者獨子？

更驚悚的是，鋼鐵爸在節目中首度坦承，曾帶著生魚片刀與西瓜刀，兩度前往肇事者兒子的上班地點外面埋伏，企圖手刃對方的小孩以牙還牙。但每一次手握刀具站在現場、看著對方的孩子時，鋼鐵爸就會忍不住原地狂哭，在心裡跟兒子對話：「爸爸是人，不是畜生。」最終理智戰勝仇恨，他兩度轉身離開，避免了更多家庭憾事。

白髮人送黑髮人痛徹心扉 鋼鐵爸轉念散盡2000萬

本身從事殯葬業的他坦言，以前服務家屬只當成工作、沒有溫度，直到自己經歷「白髮人送黑髮人」，才真正學會同理心。在朋友的提醒與轉念之下，鋼鐵爸於2016年以兒子的名字成立救援協會，多年來攜手藝人顏正國，共同救助了上千個弱勢家庭。

至今為止，該協會投入的救助金額已高達2,000多萬元。雖然幾乎耗盡了家產，但鋼鐵爸表示：「能夠把兒子的名字持續留在這個世上，我很開心，也因為這樣認識了更多孩子。」

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