他膝蓋腫到無法彎曲 驚見「結核菌」入侵！比例不到1成

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

膝關節疼痛竟是「菌」入侵！一名74歲男子長期左膝腫痛，幾乎無法行走，以為是退化性關節炎，服用止痛藥、抽關節積水、熱敷復健數月，卻越來越嚴重，膝蓋甚至腫脹無法彎曲，求助台中慈濟醫院關節中心主任周立展，抽取關節液發現非典型細菌感染，仔細盤查出發現竟是「肺外結核感染」引起的骨結核病變。

周立展表示，抽取膝關節液化驗後發現，白血球數值雖偏高，但並非典型的細菌感染，懷疑有其他原因，於是安排男子住院，進一步X光與磁振造影檢查，顯示膝蓋內已有大量積液並化膿，屬於嚴重關節感染。

避免病人感染惡化，醫療團隊緊急施行微創關節鏡清創手術，檢體送病理化驗後竟發現結核分枝桿菌，顯示並非單純膝蓋退化。

周立展說，經會診感染科與胸腔科醫師共同診斷，在病人痰液培養出結核菌，證實為「肺結核合併肺外感染」。結核菌最初在肺部引起感染，再經由血液或淋巴傳播，最後侵犯膝關節，幸運的是，男子住院期間接受抗結核藥物治療，一周後膝蓋腫脹消退，可正常彎曲行走；但出院後仍須持續服藥至少九個月，並定期門診追蹤，確保結核菌完全清除。

周立展指出，結核菌感染膝關節案例較為少見，因結核菌多半侵犯肺部，侵犯膝關節或脊椎的比例不到1成。男子沒有慢性咳嗽、胸悶、發燒等典型的肺結核相關症狀，初期難以診斷。

周立展提醒，除了膝關節，脊椎或其他關節如肩、腕關節也都可能被結核菌侵犯。若延誤治療，結核菌會逐漸侵蝕關節骨頭，最嚴重就可能必須置換人工膝關節。提醒一旦膝蓋、背或其他關節長期腫痛、久治不癒，應及早就醫找出根本原因；若合併出現久咳不癒或背痛等症狀，更要提高警覺。

照片來源：台中慈濟醫院提供

