他膽囊切除後只喝水、吃水果 醫：過度節食反而影響復原

52歲王先生因急性膽囊炎，日前接受腹腔鏡膽囊切除手術，手術過程順利，術後恢復情況良好。不過返家後卻因擔心腹脹、腹瀉等不適，飲食過度節制，甚至僅以白開水與水果充飢，反而影響體力與復原。

膽囊切除後，肝臟仍會持續分泌膽汁，協助消化食物中的油脂，因此身體的消化吸收功能並不會因此中斷。（示意圖／pixabay）

衛生福利部桃園醫院新屋分院外科醫師林志豪表示，膽囊切除後，肝臟仍會持續分泌膽汁，並經由膽道排入十二指腸，協助消化食物中的油脂，因此身體的消化吸收功能並不會因此中斷。臨床觀察顯示，約九成病患在術後一至兩週內，即可逐步恢復接近術前的飲食型態。

林志豪指出，僅有約一成患者因本身膽汁分泌量較多，且少了膽囊儲存與調節膽汁的功能，術後初期可能出現輕微腹瀉或腸胃不適，需調整飲食約三至六個月。醫療團隊指出，這樣的情形在膽囊切除術後患者中並不少見，多半來自對術後飲食的誤解，其實只要掌握正確原則，大多數患者都能正常進食。

林志豪指出，術後飲食調整的重點並非「不吃」，而是「吃對」。他建議返家後一週內，先從粥品、清湯、蒸煮類等清淡、少油、易消化的軟質或半流質食物開始，隨著腸胃適應再逐步增加食物種類與份量。油炸、燒烤及高脂肪飲食，仍建議暫時避免，以降低腹瀉、脹氣與消化不良的風險。

進食方式上可採取少量多餐，減輕腸胃負擔，同時避免碳酸飲料、豆類等容易產氣的食物。（示意圖／Pexels）

林志豪表示，進食方式上可採取少量多餐，減輕腸胃負擔，同時避免碳酸飲料、豆類等容易產氣的食物，並減少酒精與尼古丁攝取，有助於腸胃調適與傷口癒合。

外科病房副護理長蔡宜芸表示，術後前兩週以散步等輕度活動為主，避免提重物或從事劇烈運動，約四至六週後再依身體狀況逐步恢復正常活動，有助於促進血液循環並降低併發症風險。

腹腔鏡手術屬微創手術，傷口小且恢復快，只要保持乾燥清潔，使用防水敷料即可正常淋浴。（圖／中天新聞）

在傷口照護方面，蔡宜芸說，腹腔鏡手術屬微創手術，傷口小且恢復快，只要保持乾燥清潔，使用防水敷料即可正常淋浴。若出現紅腫、滲液加劇等情形，應提前回診評估；若合併發燒、黃疸或持續性右上腹疼痛等警訊，則須盡速就醫。

蔡宜芸提醒，膽囊切除手術為成熟且安全的治療方式，多數患者術後都能順利恢復正常生活。只要遵循醫療團隊建議，維持均衡飲食與適當活動，避免因過度擔心而影響營養攝取與康復進度，便能安心復原。民眾若對術後照護仍有疑問，建議主動向專業醫師或護理人員諮詢，以獲得正確資訊與個別化建議。

