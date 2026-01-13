他臉上「黑斑變大」才警覺異常就醫 一驗竟是皮膚基底細胞癌
【健康醫療網／記者陳靖安報導】75歲的陳先生一年多前發現右臉出現一小塊黑色斑塊，外觀看起來像痣，按壓後也沒有明顯疼痛或不適，因此未特別留意。直到黑色斑塊逐漸變大，才警覺異常，前往台北慈濟醫院皮膚科門診就醫。廖澤源醫師透過皮膚鏡檢查懷疑為惡性皮膚病變並安排皮膚切片，透過病理檢查後，確診為基底細胞癌，為其進行皮膚腫瘤廣泛性切除手術。術後陳先生恢復良好，目前僅需落實日常防曬並定期回診追蹤，以降低復發風險。
皮膚癌近年發生率快速上升 紫外線是重要危險因子
國民健康署公布資料顯示，皮膚癌在台灣十大癌症中排名第八位，雖較其他器官罹癌率為低，卻是近年發生率上升最快的五大癌症之一，每年約有3,600人新診斷為皮膚癌。皮膚癌依其細胞來源可分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌、黑色素細胞癌等，其中以基底細胞癌最為常見。廖澤源醫師指出，紫外線對皮膚造成的傷害是皮膚癌的重要危險因子之一，因此基底細胞癌病灶最常出現在臉部、頭皮、耳朵、頸部等長期曝曬的部位，而高齡者、長期從事戶外活動者、經常受到陽光曝曬卻未加以防曬、皮膚反覆慢性發炎者，罹患皮膚癌的風險相對較高。
基底細胞癌生長與擴散較慢 嚴重仍會波及眼鼻口
廖澤源醫師進一步說明，基底細胞癌生長與擴散速度相對緩慢，遠端轉移機率低，致命風險較其他癌症小，但若未及時處理，仍可能逐步侵犯周邊及深層組織，影響外觀與功能，嚴重時甚至波及眼睛、鼻腔或口腔結構，增加後續治療難度。
皮膚癌初期無明顯症狀 但能早期發現治療預後良好
然而，皮膚癌在初期多半沒有明顯症狀，常被誤認為一般黑斑、痣或小傷口。辨別皮膚癌主要靠觀察皮膚變化。臨床上，會先由醫師進行視診與皮膚鏡檢查，必要時透過皮膚切片進行病理化驗以確認癌別。確診後，治療方式則依腫瘤特性、大小與位置評估後續治療方式，若尚未轉移至其他器官，多以手術切除為主。
廖澤源醫師指出，皮膚癌若能在早期發現並接受治療，整體預後良好，尤其基底細胞癌，多數患者在手術後即可有效控制病情，但仍需定期追蹤，以防復發。
預防紫外線以降低傷害 平時應觀察皮膚變化勿輕忽
廖澤源醫師也提醒，皮膚是人體最大的器官，任何部位都可能出現病變，民眾平時應養成觀察皮膚變化的習慣，切勿因「不痛不癢」而掉以輕心。日常生活中可落實防曬措施，如：避免正中午長時間曝曬、外出時配戴寬帽緣的帽子、太陽眼鏡或使用防曬傘及防曬乳，以降低紫外線對皮膚的長期傷害。廖澤源醫師並強調，一旦發現異常，應儘早尋求皮膚科醫師評估，透過皮膚鏡檢查或組織切片確認診斷，才能在疾病尚未擴大前及時處理，提升治療成效並改善整體預後。
手指斑塊以為濕疹！一查竟是「皮膚癌」 94歲嬤不易手術用1治療改善
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67325
