他自爆科技業！酒肉朋友「求內推」還挑薪水 大票工程師有共鳴

近來科技業乘著AI浪潮成為經濟領頭羊，讓不少人也想要分一杯羹。一位男子近日抱怨，自己只是在科技業拿基本薪資的行政職，不過每當身邊朋友得知他在科技業工作，總會想要他幫忙內推當工程師或主管職，同時又要求起薪5萬元以上，讓男子感嘆根本是酒肉朋友，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他是一位在科技業拿基本薪資的行政職，每當身邊的酒肉朋友知道他是科技業後，都會要求他幫忙內推，非本科系的想當工程師、本科系的想當主管職，薪水條件也很挑剔，「非5萬就說我來亂的」，讓原PO直呼這些朋友完全失去思考能力，只相信網路上說的科技業都高薪，而且很多都是眼高手低的大學生。

對此，許多網友紛紛回應，「遇到這種不是都表面上答應，私底下什麼都不做就好嗎」、「放生吧，你們注定不同圈子」、「身邊也有文組頗眼紅科技業工作好找高薪爽拿…」、「快離開有毒的溫層吧」、「不要理跟你不同階級的人，快把他們趕走」、「還好，只要身邊的人都是一線廠，沒什麼好比的」、「我都嘛把沒在聯絡的人刪好友，一方面是怕詐騙的問題，一方面的原因是你文中提到的問題，只能說人性，唉…」。

不過也有人認為，原PO朋友要求薪水5萬元以上很合理，「非5萬、科技業好像真的有點太低…」、「科技業不到5萬喔，技術員？」、「5萬真的是低標了，你朋友沒說錯啊」。

