他與張文對眼後「秒衝過來砍人」！目擊者患3後遺症

社會中心／綜合報導



台北車站、捷運中山站附近，19日發生一起砍人慘劇，嫌犯張文在現場除了四處拋擲煙霧彈，引發群眾恐慌外，更持長刀隨機刺殺路人及騎士，全案造成包含嫌犯在內共4死11傷。而在事發24小時後，就有目擊者寫下心聲，透露嫌犯張文曾與他對到眼，甚至直接往他的方向衝，並透露自己因為這件事情後，身上出現了「3症狀」。





他逛街一半「與張文對眼」秒衝過來砍人！目擊者曝患「3後遺症」：沒閃掉就是我

台北捷運台北車站、中山站一帶19日驚傳隨機砍人事件。（圖／翻攝畫面）

1名目擊者在Threads上發文，表示當時在誠品逛街時，跟女友在挑戒指，接著突然一堆人衝過來大喊「有人拿刀！」，當下跟女友有了警覺性和疑惑，因為沒看到人，「當我這樣想的時候，看到一個穿去全黑的人走上來，我以為是客人，直到我看到他左手拿著大砍刀，兩眼對視到，直接朝我衝了過來砍」。

廣告 廣告

他逛街一半「與張文對眼」秒衝過來砍人！目擊者曝患「3後遺症」：沒閃掉就是我

有目擊者寫下心聲，透露嫌犯張文曾與他對到眼，甚至直接往他的方向衝。（圖／翻攝畫面）

原PO當下沒思考，直接用手死死護住女友、把她往後推，而在歹徒跑過來的那一瞬間，2人僅有3步距離，嫌犯揮刀後他急忙閃掉，馬上回頭死命跑；不料，跑到另一側時，跟原PO一起逃的女生不慎跌倒，原PO女友馬上去攙扶，這時候才發現歹徒沒追來、跑去追另外一個女生，但馬上聽到倒地女生用最恐懼的聲音大叫，這才看見她臉被砍了一刀，之後嫌犯繞了一圈，砍了另外一名男生，傷者直接倒地，原PO看到此景後，心生恐懼嘆「假如我沒閃掉，地上那一攤是我的了…」。

經過此事後，原PO目前也出現了微PTSD（創傷後壓力症候群），坦言看到全黑的人或跑過來的人會害怕，手更是會不自覺顫抖，想到昨天與歹徒對峙那一秒鐘會哭出來，他也透露女友覺得很自責，因為跑的時候沒回頭看他在哪裡，但他則表示「因為我讓她先跑，我知道她很害怕跑太慢會被追上，所以先讓她跑，我墊後拖延時間，當下我很空白只有想到『我要護住女友』」，並表示決定買防身用品在身上。

他逛街一半「與張文對眼」秒衝過來砍人！目擊者曝患「3後遺症」：沒閃掉就是我

原PO決定買防身用品在身上。（圖／民視新聞網）





文章出爐後，立刻引發眾人關心，「你展現了身為男生身為老公又或者是男朋友應該做的事情，第一時間先讓自己的另一半逃離現場，寧願一個人去阻擋也不願兩個人一起陪葬，我相信你女友在那一刻，就下定決心要嫁給你 ，因為你是個值得託付終生的男人」、「我覺得你很棒，很英勇，希望你早日康復」、「兄弟你太Man了！你根本女友的超人」、「你好勇敢，也祝福你未來一切平安，天佑台灣」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：他逛街一半「與張文對眼」秒衝過來砍人！目擊者曝患「3後遺症」：沒閃掉就是我

更多民視新聞報導

血色星期五震驚全台！跨年帶這1物保命 蔣萬安示警了

張文、鄭捷都單名！網提案「禁止後代取單名」惹怒眾人

遇隨機砍人「帶2小物」可保命！這2件事千萬別做

