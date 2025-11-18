他花1400抱走大樂透6.91億頭獎 電選包牌方式曝

大家購買彩券時都怎麼買呢？大樂透近5年最高中獎金額6.91億元，在14號於花蓮「積財庫彩券行」開出，且是一注獨得，台彩也公布這位中獎人投注方式，透露他僅花了1400元，就抱回頭獎。

台彩公告，第114000105期的大樂透獎號依序為21、25、26、38、41、46，特別號04。得獎人買法為電選包牌8個號碼，單組總投注金額1400元，其中1注中得頭獎，得總獎金約6.92億元（含參獎、伍獎）。

「積財庫彩券行」的銷售人員透露，13日時賣彩券時感覺腳底有莫名的震動，很像地震又不是地震，沒想到隔天就得知開出頭獎，讓大家興奮又驚喜。店家也在門口上象徵好運的紅榜報喜。

廣告 廣告

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

大樂透6.91億頭獎1注獨得！ 獎落這縣市

能終結連槓？大樂透今晚頭獎衝6.7億 最新獎號出爐

大樂透貳獎開出！每注獎金達181萬 今彩539頭獎落「2縣市」