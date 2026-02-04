他花6元爽成千萬富翁！11-12月期發票中獎清冊曝

114年11-12月期發票，共有17名幸運兒中千萬大獎。（示意圖／東森新聞）





114年11-12月期發票中獎號碼已於上個月25日開出，財政部今（4）日公布1000萬和200萬發票中獎清冊，本期共誕生17名千萬富翁以及20名200萬幸運兒，其中一人僅在外送平台消費6元，就中千萬大獎。

114年11-12月期千萬特別獎中獎號碼為「97023797」，獎金200萬元特獎中獎號碼為「00507588」，獎金20萬元的頭獎共開出3組，分別是「92377231」、「05232592」與「78125249」。

根據財政部公布1000萬中獎清冊，其中15人消費金額皆在500元（含）以下、8人消費金額在100元以下。花費最少的幸運兒，在foodpanda付6元外送費，就抱回千萬獎金；另外還有民眾在台中南屯7-11精福門市花23元買食品，就成千萬得主。

財政部今（4）日公布1000萬發票中獎清冊。（圖／翻攝自財政部）

財政部提醒，領獎期間自今年2月6日起至5月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

