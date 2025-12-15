他苦惱「1月飛日本怎麼穿？」過來人曝經驗談：真的最推

年底不少民眾會安排出國行程，藉此犒賞自己一整年來的辛勞，其中日本更是大票台灣人的首選，有網友也分享，自己1月底要飛日本大阪，但看到溫度平均在攝氏2～6度，讓原PO十分苦惱穿搭如何保暖，引發網友討論。

延伸閱讀》洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治穿法又是什麼？冬天穿搭哪個適合我？

有網友在論壇Threads發文，透露自己1月底要飛日本大阪玩，不過最近做功課時，發現平均溫度落在攝氏2～6度，讓原PO十分煩惱「大家1月底去日本大阪都怎麼穿？」、「羽絨衣需要穿到極暖的嗎？」

廣告 廣告

不少內行人分享「室內行程多的時候只要外套夠防風保暖就好！不然進到車站跟車廂會直接中暑，最重要的是外套要防風，室外行程多比如說環球影城，就請你極暖發熱衣穿兩層+刷毛+你能想到的最暖的衣服都穿上，白天有太陽的時候先把外套鎖櫃子裡，等太陽下山去把羽絨外套拿出來穿」

「好老的詞喔但洋蔥式穿法真的最推薦，因為室內跟電車都很熱～我都是穿衛生衣（怕冷的話可以考慮發熱衣）+毛衣+外套」、「洋蔥式穿法，內層透氣、中層保暖，外層防風防寒氣為主，其他好穿脫的部位就是保暖為主，因為室內交通載具內都會有暖氣」、「洋蔥式，可以買鞋墊型的暖暖包，整個人會熱起來」。

也有網友補充「我給你唯一的建議就是一定要戴帽子」、「戴帽子+1（有戴帽子真的有差）」、「建議帶帽子和圍巾，因為風很大可能會被吹得頭痛」、「帽子一定要！」、「拜託一定要帶護手霜跟護唇膏！我的手指頭的指緣處都乾掉裂掉流血」、「戴手套也差很多，可以戴露指的方便滑手機」、「必要帶手套和圍巾」。

撰稿：吳怡萱





