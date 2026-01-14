他英文不流利也能移居夏威夷？人生沒有標準答案，不是準備好才開始：在能力所及處，先踏出一步

你應該也有「明明想做，卻一拖再拖」的經驗吧？不論那件事到底是什麼，總之── ● 現在沒時間 ● 現在經驗不夠 ● 現在準備還不充分 我們總是能找到各式各樣的理由不去做。

別幫自己找藉口了。

只要你願意邁出第一步，必定能走出一條路。

儘管每天真的都很忙碌，想盡可能一次到位，但我們心裡其實都明白「不能再拖了」。既然如此，何不放棄追尋「正確答案」？放下完美主義，才有可能輕巧地踏出第一步。

說到底，一件事情本來就沒有所謂的正確答案，因為只要是自己做出的決定，那就是對的答案。

讓我分享一位朋友的故事。很久以前，我和他一起去了夏威夷。

夏威夷是世人口中的「樂園」，坐擁溫暖的氣候、宜人的清風與蔚藍的大海，許多人都夢想在那裡定居，他也是其中之一。還記得他望著威基基海灘的夕陽時，一直念念有詞：「好想住在夏威夷。」

然而，若真的要住在夏威夷，除了簽證之外，還有「英語障礙」阻擋在前。更何況，他的英語說實話也稱不上流利。

但他依然在三年後搬到了檀香山。他放棄大企業的穩定工作，創辦了一家針對日本觀光客發行免費報紙的公司。免費報紙很快便掀起話題，短短兩年就攻占了夏威夷的市場。

自那以後過了十年，他依然在夏威夷發光發熱，成了檀香山無人不知無人不曉的人物，不僅繳納大量的公司稅，也取得了綠卡（美國永久居留權）。

我問他：「你現在可以流利說英語了嗎？」

「怎麼可能。」他用關西腔秒答。

究竟英語不流利的他，邁出的「第一步」是什麼呢？

他說，那次旅行回來後，他其實又飛回夏威夷「田野調查了一下」。他挨家挨戶跑了幾百個店家，問他們：「如果有這種免費報紙，會感興趣嗎？」也順便問：「這裡有人會說日語嗎？」

結果，他發現在威基基有七成的店家可用日語溝通，而且多數都對他的點子很感興趣。正是這個發現，促使他下定決心前往夏威夷。

隨後，他在移居夏威夷的兩年內，便實現了夏威夷夢。如今他更擴大版圖，針對想移民夏威夷的人，創辦了新的雜誌。

那麼，來總結一下我們這些尚未邁出第一步的人，需要採取什麼行動吧。

沒有人知道「正確答案」是什麼，手機也不會跳出「快趁現在！」的提醒。既然如此，就「在能力所及的範圍內，踏出一步」就好。

哪怕只是小小的一步，哪怕它根本一點都不完美。但是那一步，將會大大改變你的未來。

