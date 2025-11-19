他菸酒檳榔三管齊下！吞嚥不順竟罹「食道癌合併下咽癌」
一名48歲張姓男子因喉嚨異物感與吞嚥不順就醫，檢查後竟發現罹患第三期食道癌合併第四期下咽癌，經微創手術治療，成功避免永久氣切，保留了患者的發聲與吞嚥功能。
張先生長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，今年初出現喉嚨不適症狀，原以為只是發炎，至耳鼻喉科檢查卻發現下咽部有腫瘤。進一步胃鏡檢查更在食道中、下段發現癌變，經切片確診為「鱗狀細胞癌」，並已合併淋巴轉移，為第三期食道癌合併第四期下咽癌。
台北慈濟醫院胸腔外科洪嘉聰醫師表示，食道長約25至30公分，可分為頸部、上段、中段、下段，上連咽喉、下接胃部，外層為肌肉，內層覆有鱗狀上皮細胞。食道癌分為腺癌與鱗狀細胞癌兩種，前者與胃食道逆流相關，常發生於下段或胃交界處；鱗狀細胞癌則多見於食道中段，由刺激性物質引起細胞病變。
「因食道與下咽位置相近，有約5%機率合併發生癌症。」洪嘉聰醫師進一步解釋，食道缺乏疼痛神經，初期多無症狀，隨腫瘤擴大，會出現吞嚥困難、喉嚨異物感、聲音沙啞或體重下降，若未予以治療會侵犯周邊器官或淋巴。根據臨床數據，食道癌第一期五年存活率可達七至九成，第二期約四至六成，第三期降至二至四成，第四期低於5%。
洪嘉聰醫師指出，胃鏡檢查是診斷食道癌最常見的方法，可直接觀察腫瘤並切片確認，並搭配電腦斷層、全身骨掃描、腦部磁振造影、全身正子攝影評估轉移情形。食道癌治療會依期別與病灶範圍調整方式，以手術切除為優先考量。
傳統開胸手術需於胸腹開15至20公分大傷口，易併發肺炎；若合併下咽癌，可能需進一步施行全喉切除與永久氣切，造成語音、進食與呼吸功能的永久改變。現今微創技術則可透過胸腔鏡、腹腔鏡完成，僅需胸腹數個1至2公分的小切口，並於頸部開4至5公分切口進行胃管上拉與頸部食道縫合重建，術後恢復較快。
張先生經過化療、放療與免疫治療後，食道、下咽部腫瘤明顯縮小。醫療團隊評估後，為其進行食道癌微創次全食道切除手術，並以胃管與頸部食道縫合進行重建，下咽癌則持續以藥物治療，成功避免全喉切除與永久氣切，維持術後生活品質。
洪嘉聰醫師提醒，部分病人會在術後出現滲漏或狹窄情形，須再接受擴張治療改善進食情況。此外，病人若有復發情況，或因高齡、共病不適合手術者，則會以化療、放療或免疫治療為主。「喉嚨不適應儘快就醫，早期發現、早期治療，才能把握治療黃金時間。」
預防重於治療，洪嘉聰醫師呼籲民眾應避免菸、酒、檳榔，少吃煙燻、香腸等加工食品與過熱湯品，減少長期刺激，降低罹患食道癌風險。
