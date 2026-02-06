他融資70萬買白銀！ 急跌「堅持不拋」 只撐2天就畢業





白銀期貨合約1月30日單日暴跌逾30%，自2022年以來首次跌入熊市，引發投資人關注。一名之前堅持「白銀我不會拋」的網友，近日也發出了「畢業」文，引發熱議。

近日，有網友在論壇Dcard發文，表示自己1月30日時融資70萬元買進白銀，沒想到行情急跌至84.42附近，帳面瞬間轉綠。但當時他強調「白銀我是不會拋的」，認為市場在製造恐慌，並以自嘲口吻稱自己多為貸款倉，「錢不是我自己的，軟件一卸載就可以了」，還列出多筆借貸來源與虧損金額，呈現高槓桿操作下的資金壓力。然而，才過兩天，同一名網友再度發文，這次卻自稱「畢業」，提到遇到跌停、帳上「很綠」，並以自嘲口吻詢問「有推薦哪牌的木炭嗎？」

廣告 廣告

▼白銀在1月30日單日暴跌逾30%，有些投資人因此蒙受巨大損失。（示意圖／取自Pexels）

這名網友的貼文引起眾人留言討論，有人質疑原PO之前常說自己「賺很大」，如今因追高而虧損，沒什麼好怪罪他人，還要他之後「別再投資害人」。有網友卻認為，可把「下跌」視為「特價」：「再借再攤平」、「下跌更要買進」、「贏要衝、輸要跟」、「認真講放著不要看半年就回來了，刪掉app就好」，也有網友討論投資商品是實體與「紙」商品的差異，認為操作工具不同、承受波動也不同。

▼有人認為原PO自己追高虧損沒什麼好埋怨的，不過也有網友認為，可將「下跌」視為「特價」，反而是買進的好時機。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

但也有另一派網友認真提醒應重視投資風險，認為「用閒錢投資」才是穩定作法，並非每個人都能承受開槓桿的風險：「玩股票用閒錢，本來就不能碰融資」、「沒本事別融資」，還有人強調止損的重要性：即使虧損金額並沒有到絕境，還是要理智先止損，並再次檢視風險控管，避免情緒化操作，才能避免損失擴大。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



「白銀存摺全攻略」網瘋傳！ 臺銀急澄清：沒這業務

金銀價格血崩前 木頭姐早預言：真正泡沫是黃金

歷史性崩盤！金價單日重挫12%、銀價暴跌31%