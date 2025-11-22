他行李塞滿96個保險套 飛哥倫比亞「因1原因」慘遭拒絕入境

一名美國男子近日從巴拿馬搭飛機到哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場，被拒絕入境。（翻攝自X）

一名美國男子近日從巴拿馬搭飛機到哥倫比亞何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場，卻沒想到入境因攜帶8盒保險套，被拒絕入境。

綜合當地媒體報導，一名美國男子從巴拿馬搭機飛往哥倫比亞安蒂奧基亞省，但在何塞瑪麗亞科爾多瓦國際機場進行安檢時，被安檢人員發現他帶了8盒保險套，一盒12個、總共96個保險套，同時還帶了3瓶潤滑液，被認定到哥倫比亞就只是為了從事性活動，因此被拒絕入境。

事實上，哥倫比亞並非第一次因為「性」而拒絕旅客入境，先前也有旅客行李中被發現攜帶性玩具、鞭子、手銬、假陽具和振動器等，被認定只是為了從事性活動，進而被拒絕入境。

廣告 廣告

據了解，哥倫比亞因「性」相關物品太多被拒絕入境的情況，截至從去年到今年11月，已有102位旅客因類似原因，最終無法入境。

更多鏡週刊報導

「每次都無套」王文洋滾床20多歲嫩妹認定屬實 開價10億驗DNA認父結果出爐

「叫小偉去X館嫂」還傳性愛片 館長被前員工毀滅式爆料！8大離譜行徑太震撼

太子集團「爆乳特助」爆已當媽！曾是卡達空姐 超亮眼身分再被起底「本人近況曝光」