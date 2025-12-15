他被中信兄弟「戰力外」！富邦悍將「當成寶」趕緊簽下

【記者廖柏璋／台北報導】富邦悍將上季排名居6隊之末，但季外積極補強，先砸6千萬簽下統一獅自由球員林岱安，之後又補進前兄弟球員林書逸，今天再度宣布簽下同樣來自兄弟的馬鋼。

現年23歲的內野手馬鋼，在2020年季中選秀會獲中信兄弟第3指名，但一軍出賽機會不多，今年球季後遭到「戰力外」。

不過富邦悍將看好馬鋼的潛力，認為他過去5個球季在二軍穩定出賽，整體表現逐年成長，且具備內野多守位能力，馬鋼今年在二軍交出打擊率2成74、上壘率3成68、長打率4成07，三項數據皆創下個人生涯新高。

馬鋼在二軍的表現，讓悍將新任總教練後藤光尊留下深刻印象，今年球季結束後，馬鋼未列入所屬球團保留名單後，悍將球團隨即展開洽談，並於今日達成加盟共識，馬鋼預計年底退伍後，明年初即報到備戰球季春訓。

