他被預言「奪下2028總統大位」 命理師解流年驚吐：大象變獅子

資深媒體人周玉蔻近日示警民進黨，認為蔣萬安可能在2026大贏後直攻2028大位「不要說我沒提醒你們」；命理師詹惟中也斷言蔣萬安可能在2026連任受到阻礙，但2028挑戰總統「機會太大了！」對此，吠陀占星權威李靜唯近日以塔羅解析蔣萬安流年，指出他將由「大象變獅子」。

詹惟中日前曾在政論節目中預測蔣萬安未來命運，指出生在1978年的蔣萬安今年流年運勢「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，想連任恐會遇上阻礙，可能會有糾葛或是意想不到的、扯後腿的事情發生，得經歷一番苦戰。至於他是否有機會挑戰2028年大位？詹惟中直言「機會太大了！國民黨像樣的沒幾個人了，老了該退就退、該走就走，有所取捨，不要佔在那邊造成國民黨的阻礙。」

李靜唯12日在臉書粉絲專頁「靜唯老師」指出，由塔羅密碼來看，蔣萬安人格牌與靈魂牌都是「隱者」，對應處女座能量，說明他是一個心思極為細膩、習慣獨自承擔、並願意長期服務他人的人。這樣的性格，一生難免遇到是非與誤解，但他往往選擇內化、消化，而非反擊。財富牌為「死神」，意味著他的人生並非一路順遂，而是經歷過明顯的起落與轉折。但死神真正的核心不是失去，而是絕處逢生與重生的能力。這是一種「被打倒過，卻更站得穩」的能量，因此他的人生軌跡，往往呈現大破大立、柳暗花明的節奏。這樣的組合，形塑出一旦下定決心，就能忍辱負重、不屈不撓，並且走到最後一刻的人格。

李靜唯表示，蔣萬安流年在2026年走入「吊人」，對於需要爭取連任的人而言，吊人反而是一個「不必大幅改變、適合順勢而為」的流年。吊人提醒的是謙卑、低調、換位思考，真正理解基層民眾的處境，並提出能實際改善生活的政策。守住原本的路線，本身就是最有力的策略。而2027年的「死神」流年才是考驗所在。2026下半年至2027年底，是一段混亂、拉扯、甚至寸步難行的時期，蔣萬安即使連任也難免面對結構性的挑戰與壓力。但從吠陀占星來看，蔣萬安此刻正行走在一段非常有力的水星大運。這使他在事業上思路清晰、目標明確，能以理性與策略應對複雜局勢。她預言蔣萬安將由「大象變獅子」，2026年對他而言能量強勁，10月後又轉入旺盛的金星流年。若非自我選擇退場，這段時間幾乎可以說是勢不可擋。但真正的高峰在未來，必須等到數年後走入木星流年，他的聲望與格局，才會真正站上頂峰，完成那頭「獅子」的轉化。

不過不同於詹惟中、李靜唯看好，曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君認為蔣萬安市長連任應該沒有問題，因為他的運還在，看上去是很帥氣啦，但他是大運當頭，「元神屬水」還是11月出生的，所以是「水很旺」，像這種人賺錢最厲害，做什麼都沒有問題。很可惜的是，接下來十年都是走金水運，水都已經這麼旺了，金還一直生水，代表會有一些外在的聲音，各方面壓榨會很多，更鐵口「我覺得沒辦法當總統」。周映君表示目前並未看到時辰，對的時辰就會有貴人出來拱，但只是看蔣萬安大運的話，已經到了一個臨界點，再過十年，那個運就沒有了，代表著沒有人會出來拱他了。

