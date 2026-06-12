他見團購兼職「免囤貨輕鬆賺」超心動！ 投入資金想領分紅才驚覺全是假

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有民眾誤信抖音「團購兼職」的廣告，想藉由副業賺錢，反倒遭詐團騙走錢。（示意圖／焦正德攝）

想透過副業賺外快，也要小心掉入假電商陷阱！一位民眾誤信「開店不用囤貨、跟著做就能賺錢」的廣告，依指示投入資金註冊網路商城店鋪帳號，最後才發現商城、獲利紀錄全是假造，血汗錢全打水漂。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，某天他滑抖音的時候看到一則「團購兼職」的貼文，內容提及在抖音商城開小店舖做買賣，沒有囤貨壓力，只要跟著操作就能賺錢，這讓他不禁認為「是個副業賺錢好機會！」

當事人表示，他點擊連結想了解細節，對方引導他加了一個LINE暱稱為「靜心」的帳號，「靜心」很熱情地指導他如何開始第一步，並強調現在是平台紅利期，只要跟著做，很快就能有穩定收入；接著，「靜心」給他一個看似抖音商城的網站連結，要他進去註冊開店帳號，並提醒這不是一般開店，而是「進貨型電商」，需要先在平台內加值資金，才能向系統進貨上架商品。

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當事人提到，起初他滿頭問號，「靜心」強調這只是平台機制，錢會轉成貨款，後續商品賣出就能分紅，獲利就可以連本帶利一起領出來，於是他照著指示家值資金，也確認網頁的帳面紀錄有出現一些「獲利」，讓他放心地繼續投入資金。

當事人指出，直到他想提領分紅時，「靜心」卻改口說他操作錯誤，導致帳號違規，需要先繳交違約金才能解除限制，不然就無法領錢，而他擔心之前投入的錢拿不回來，只好照指示一次又一次轉帳補錢，但每次繳完又會有新問題，需要他再次補款。

當事人無奈到，直到他在Threads上看到類似的詐騙案例討論文，才發現與自己遇到的情形很像，經過回頭查看，確認對方提供的抖音商城連結是假的、網站平台是假的、獲利紀錄是假的，「只有我受騙上當是真實的！」

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、真正電商平台不會要求「先儲值進貨才能出貨賺錢」，任何保證獲利、分紅、零風險等話術，都是詐騙高風險警訊。

2、無法正常提領、需先繳違約金，就是典型詐騙套路。

3、陌生LINE教你投資或開店，一律提高警覺，遭遇類似案例，應立即向官方平台查證，或諮詢165專線。

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