他視力模糊以為用眼過度，竟是「青光眼」！ 醫點名高危習慣 趴睡、領帶太緊都中
46歲的張經理是媒體工作者，長期超時使用3C產品。最近他常覺得眼睛痠澀、視力模糊，原以為只是疲勞，沒想到就醫檢查後竟被診斷為「低眼壓青光眼」。許多人以為青光眼一定伴隨高眼壓，但有些即使眼壓在正常範圍內，視神經仍可能持續受損的「正常眼壓型青光眼」。尤其是在台灣人中，超過一半青光眼患者都是正常眼壓。因為初期症狀不明顯，往往等到視野嚴重缺損才被發現，成為現代人視力健康的隱形威脅。正常眼壓青光眼的患者，降眼壓仍是最主要的控制方式，他們需要的目標眼壓，往往比普通青光眼的患者更低。除了傳統的降眼壓藥物治療，現在也有許多新型的微創雷射或迷你植入物，有效治療此類病患。
小心日常習慣 正在慢慢傷眼
童綜合醫院眼科楊啟蘭醫師指出，趴睡姿勢竟然可能是影響眼睛健康的元兇，建議睡眠時將頭部稍微墊高，並避免患眼那側朝下側睡，有助於降低眼壓。此外，瑜伽中的倒立動作如果維持時間過長，眼壓可能瞬間飆升至兩倍；或是演奏像是小號、雙簧管等需要用力吹氣的管樂器，累積的演奏時數與視野異常呈現顯著關聯，甚至連打領帶繫得太緊，也可能造成眼壓升高。
正常眼壓型青光眼患者的視神經往往比一般人脆弱，而且常伴隨像是容易偏頭痛、手腳冰冷等血管調節異常。楊啟蘭醫師提醒經常外食、排便不規律的人，腸道菌相較為單一，可能間接影響眼睛健康，要多攝取蔬菜、海藻、菇類和豆製品，有助於調節腸道環境，對視神經也有保護作用。
選對運動方式 才能保護視力
楊啟蘭醫師進一步說明不抽菸、健康飲食加上規律運動，這些對心血管有益的習慣，同樣也能守護眼睛健康。透過規律的有氧運動如快走、慢跑、游泳，能有效降低眼壓，而青光眼患者在進行適度運動後，普遍眼壓都有下降，堅持每週運動的患者，平均眼壓可維持在較低水平，對視神經保護有明顯幫助。但重量訓練、舉重等需要憋氣用力的動作，會因為增加胸腔壓力而升高眼壓，若以患病則應適度詩作或應該避免。
還有近年流行的冥想放鬆練習對於青光眼患者也有益處，每天冥想1小時則持續數週後眼壓會有明顯下降，壓力荷爾蒙也跟著降低。飲食多攝取富含花青素的藍莓、葡萄，以及鮭魚等富含Omega-3的深海魚類，都有助於改善眼部血液循環。現在治療青光眼的眼藥水已經相當進步，只要定期回診、按時用藥，配合調整生活習慣，絕大多數患者都能有效控制病情，惟高度近視、有家族病史、糖尿病患者或長期使用類固醇藥物，楊啟蘭醫師建議應每年定期接受眼睛檢查，別讓視力小偷在不知不覺中偷走你的光明。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
