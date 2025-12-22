他親曝11年前「站鄭捷對面」駭人回憶籲：勿檢討人群不反抗！

27歲張文在北捷台北車站、中山站拋擲煙霧彈、持刀隨機砍人，造成4死11傷，震驚全台，也讓人聯想到2014年鄭捷案，有位當時就在鄭捷案現場的網友以自身經驗沉痛呼籲，外界不應檢討人群為何不反抗。

27歲男子張文2025年12月19日在北捷犯下隨機攻擊案件，有位網友2014年就在鄭捷隨機殺人案現場，他以自身經驗呼籲各界不要檢討附近人群為何不反抗。（示意圖／資料照／非當事地點／台北捷運公司提供）

網友guangxianguo在Threads發文，他回憶，2014年鄭捷案事發前，自己原來是和鄭捷一起進站、一起上車，且恰好站在鄭捷對面，那時他就發現，鄭捷在車廂裡用「恐怖又詭異的眼神」打量車內所有人。

而他也和鄭捷眼神交會過2次，「我當時覺得他是個恐怖的神經病，應該會打人。在那種恐怖的氛圍下，我腦中想的都是若他打我時，我該怎麼逃跑，壓根沒想過要怎麼抵抗」。

廣告 廣告

而該網友原定要從北捷板南線國父紀念館乘車到板橋站下車，但列車行駛到忠孝復興站時，耳邊莫名出現了要他「下車」的聲音，於是他順勢提前下車。此時發生1件讓他難忘的事，「下車時，鄭捷還再以他那恐怖的神情，對我笑了一下⋯⋯。事後回想，我若沒有莫名奇妙的提早下車，我應該是第一個死在他刀下的人吧」。

直到當晚看見新聞報導「歹徒鄭捷」的長相，他才驚覺，那就是和他同站上車、與他對看的怪人，「若沒有莫名其妙地提早下車，我應該是第一個死在鄭捷刀下的人吧」。

該網友害怕地說，在那種恐怖的氣氛下，他心裡只有本能想逃跑的念頭，根本無暇顧及其他。

貼文傳開後，許多網友都替當時的他捏一把冷汗，紛紛留言，「真的，他似乎盯緊你了，你下車，他的笑容是不是在告訴你，算你好運」、「你的祖先真的發出洪荒之力來救你了」、「還對你笑一下真的好毛」、「好可怕，好心疼你的經歷，感覺是抹不去的陰影」、「看完你的敘述起雞皮疙瘩，突然想到當初鄭捷的臉，真的會是一輩子的陰影」、「好可怕，他那笑是還好你下車了，不然殺的就是你」。

同時有網友指出，幸好這位當事者沒有低頭滑手機，也有注意到可能是第六感發出的「警報」，全程保持警覺才躲過這場災禍。

延伸閱讀

模仿效應？台南驚見「忍者背武士刀」 鄰居曝在地名人

獨！張文犯案用全身裝備、13把奪命兇刀曝光

張文曾在台中當保全！任職未滿2個月 頻起衝突遭解雇