他覬覦兄弟老婆！開車直直滑進摩鐵 激戰近3小時
新竹一名蘇姓男子起訴林姓友人，指控對方在他婚姻存續期間，與自己的馬姓老婆發生婚外情，不僅導致原本幸福的家庭破裂，也造成其精神創傷，要求賠償新台幣70萬元精神慰撫金。法院經審理後認定，林姓友人確有侵害配偶權之行為，判准給付精神慰撫金50萬元。
判決書指出，蘇姓男子和林姓男子是高中、大學同學，兩人關係原本甚為友好，而後蘇姓男子在2016年和馬姓老婆結婚，婚後馬姓老婆於同年生下女兒，之後便在家專心照顧女兒，未外出工作，蘇姓男子則負責家中經濟來源，努力工作，家庭美滿。
然而蘇男卻發現，林男與馬姓老婆在2022年12月曾一同出入KTV，並有摟抱、坐大腿等逾矩互動；隨後於2023年1月18日，林男駕車接送馬姓老婆至新竹某旅館開房，及之後在購物中心手牽手逛街。蘇男並提出車號紀錄、監錄畫面、證人證詞、金融卡、購物發票等，多項證據，證明兩人互動頻繁、關係親密。蘇男認為，林男與馬女在其婚姻存續期間已形成「男女朋友」關係，嚴重侵害其夫妻共同生活的安全與信任。
林男雖反駁指出畫面中人物身分不明、時間地點或可造假，且曾以公司租車、信用卡付款等方式，否認與馬女有實質關係，並強調1月18日當日另有公司會議與行程，與案發地點有時間衝突。但法院經比對監錄、車輛出入記錄、證人證言等事證，認定林男無法合理否認其與馬女交往行為，且其辯稱行程之證據並無法證明其不在案發地點。
法院指出，夫妻間應相互誠實、維護婚姻共同生活的安全與幸福。一旦第三人介入、並與配偶間建立不當男女關係，造成家庭破裂並導致另一方精神困擾，構成侵害配偶權之不法行為。雖然林男與蘇男是多年好友，但其仍選擇介入，情節重大，應負損害賠償責任。
綜合雙方身分地位、經濟能力、侵權程度與造成的精神損害，法院認為慰撫金50萬元適當，駁回其餘過高請求，並裁定林男應依法定利率負擔遲延利息。判決結果於送達翌日起算，可啟動假執行程序，本案仍可上訴。
更多東森新聞報導
快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票
宜蘭4.9顆星「鹿爺爺農場」宣布歇業！ 最後營業日曝光
上班注意！國道一早就車禍 路段塞爆
其他人也在看
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 8 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 10 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭"砸雞蛋.撒冥紙"討債
社會中心／洪巧璇、郭文海、黃康華 台北報導知名連鎖飯店遭人砸雞蛋.撒冥紙！警方接獲業者報案，指稱從8月開始，每個禮拜都有惡煞到飯店鬧事，甚至還拿大聲公大吼＂欠債還錢＂導致來住宿的旅客都非常害怕，飯店生意也受到影響。警方調查後發現，原來是飯店前負責人欠了8百萬裝潢款沒還，才被黑衣人討債。馬路上一名身穿黑衣的男子，大搖大擺走到路中央，從提袋內拿出雞蛋朝前方亂丟一通，隨後揚長而去，過沒多久，惡煞又在同一個地點鬧事，只不過這回不丟雞蛋，改成撒冥紙。騎樓地面上，被灑滿冥紙，地點就在台北市大同區的一間知名連鎖飯店，每個禮拜都有黑衣人來鬧事，讓來住宿的旅客都相當害怕，飯店生意也一落千丈。民視記者洪巧璇：「惡煞討債的地點周邊有非常多的旅宿業，但卻唯獨針對這間飯店來撒冥紙、丟雞蛋，甚至多次前來滋擾鬧事，就連附近的居民也有耳聞。」附近民眾：「設計公司說你們那個老闆欠他8百萬，在門口那邊大聲公一直在那邊喊，地上有看到蛋的那個痕跡蛋液啊。」知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）警方接獲業者報案，從8月開始，每周都會有2到5個人，拿大聲公跑到飯店外大喊欠債還錢、張貼恐嚇字條，甚至丟雞蛋、撒冥紙。深入追查才發現，原來飯店先前全面裝潢整修，積欠設計公司800多萬元的款項，飯店負責人表明會還錢，結果不但沒還，反而把飯店轉手給前妻經營，雙方因此結下樑子。知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債（圖／民視新聞）大同分局偵查隊長袁雲澂：「將潘男等5嫌全數拘提到案，訊後依違反刑法恐嚇恐嚇取財，及組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。」鬧事的5名惡煞落網後，對於受誰指使犯案都交代不清，幕後主使者沒抓到，反倒可能助長暴力討債集團的囂張氣焰。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：知名連鎖飯店負責人欠債8百萬 遭「砸雞蛋、撒冥紙」討債 更多民視新聞報導我們懷念他！貴州農民竟怒嗆「挖了習近平祖墳」 衝突原因曝光最新／北市公車重大車禍 男捲車底當場斷氣搶救中為了2萬元！萬華分租客狂砍二房東297刀 國民法官判決出爐民視影音 ・ 1 小時前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 9 小時前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
黃國昌涉貪證據浮現 臺雅案關鍵人爆3立委拿錢｜#鏡新聞
民眾黨主席黃國昌利用凱思國際收錢辦事涉嫌貪汙，鏡週刊再爆對價關鍵人證已浮上檯面，臺雅詐騙案已故老董鄭姓特助指出，他早聽聞臺雅高層找了3名立委砸200萬元要求檢調辦他，一旦說詞經檢調印證，不論將來法院判鄭男有罪獲無罪，都不會改變黃國昌涉貪的事實。鏡新聞 ・ 1 天前
雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。中央社 ・ 1 小時前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 1 天前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 14 小時前
「通緝狼師」謊報身分就醫 院方起疑落網｜#鏡新聞
一名男子先前因為喝醉摔破頭，被送到醫院急診，但因為頻頻報錯身分證字號，被院方起疑報警，員警到場追查之下，發現男子竟然是一名性侵、詐欺通緝犯，原來他曾是一名補習班老師，因為害2名女學生懷孕墮胎而遭到判刑，逃亡兩年多因為一場就醫而被當場逮捕。鏡新聞 ・ 11 小時前
警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導警方打詐出奇招，這次是假扮成超商店員逮車手。台南警方獲悉詐團要面取現金，趕緊和被害人配合，甚至還提前喬裝成超商店員全程監控，等到車手一現身，一擁而上收網，順利逮到這名詐團車手。為逮車手，員警變裝化身超商員工，監視、收網，一手包辦！（圖／翻攝網路）警方在超商逮人，只是怎麼連超商店員也在其中。當時詐團車手就來到了這家超商，和被害人見面，還以為贓款就要順利落袋，沒想到突然間一堆陌生人衝出，連店員都來參了一腳。其實身穿超商店員制服的，是這位資深的巡佐李文中。辦案的經驗不少，不過變裝可是初體驗。台南市警局新興派出所巡佐李文中表示：「是算緊張也算是有趣啦，嫌犯也是一臉訝異啦，神色真的很...，怎麼連店員都來了。」就是要預防，詐團也伺機提前勘查，警方這次先派了變裝員警進超商埋伏，一面監控還得一面假裝是店員。道具假鈔也上陣，警方打擊詐團，面面俱到！（圖／民視新聞）台南市警局新興派出所巡佐李文中說：「平常在巡邏超商的時候，會看到他們店員在做什麼事情，當然我們是依樣畫葫蘆啦，比如說掃掃地啊或者，搬一些箱子出來也是都有。」等到被害人，確定把假鈔全給了車手，這時便衣員警和變裝巡佐全都一擁而上，把車手制服。台南市警局新興派出所長陳永祺表示：「偽裝起來一方面他可以過濾，他是不是真的來跟被害人，來做交易的車手，然後也可以在第一時間，來控制這個嫌疑人的行動這樣子。」其實變裝還算是小CASE，有時候遇上狡猾詐團，圍捕過程更曲折。台南市警局新興派出所長陳永祺強調：「他如果車手他不下車，他又要求被害人上車的話，就是類似像包夾還是怎麼樣，這種行動的話，就會需要經過比較多次的模擬。」這次投資詐團，要求在超商面交現金，讓警方剛好順勢，用這招變裝秀逮人，車手也只能乖乖認栽。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：超商店員逮車手？ 警方變裝店員警民合作打詐 更多民視新聞報導51歲女涉毒駕拒檢衝撞 警連開8槍擊破輪胎破窗逮人Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯運毒新招! "大麻蜂蜜"自美郵寄來台 嫌犯領取被捕民視影音 ・ 1 天前
"花生木雕"太逼真! 雕刻家曾慶棟參賽作品 遭海關誤扣
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導高雄雕刻家曾慶棟，自幼在農村長大，特別喜歡雕刻花生，沒想到他日前寄到日本參賽，以花生殼跟花生仁為主題的"似假如真"作品，實在太逼真，居然遭到日本海關扣留兩天，幸好最後順利送達，到底有多像，帶您來看看！雕刻家曾慶棟的花生作品太逼真，居然連日本海關都分不出真偽，差點趕不上日本比賽。（圖／民視新聞）雕刻家曾慶棟：「來大家來吃花生。」一看差點要放進嘴裡，滿滿一大盤，有還沒剝殼的，也有剝掉外殼，露出花生仁的，但這盤花生，可通通都是木頭雕刻，乍看之下，還以為是真的，導致雕刻家曾慶棟的作品"似真是假"，被日本海關扣留。雕刻家曾慶棟：「發現說怎麼被日本海關留置，還說要送驗，我這是藝術品又不是違禁品，我一頭霧水，原來堅果類不能進口，啊我的花生就像堅果。」幸好日本海關扣留兩天，經過查驗，確認是木雕，10月30日作品送達大會，並入選決賽，目前正在神戶日本藝術中心展出。雕刻家曾慶棟實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。（圖／民視新聞）而這個小小的花生雕刻品，外殼是檜木，花生仁色澤偏紅，就選用龍柏，實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。雕刻家曾慶棟：「在農村的生活真的是不簡單，所以我們對農村這些農作物，比較有感情比較了解，所以我刻的主題，都會針對農村這些生態來作主題。」67歲的曾慶棟，原本從事對講機安裝，後來經營停車場，跟藝術完全無關，15年前八八風災後，在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，鑽研雕刻，如今成為花生雕刻達人，超擬真的作品，雖然還沒公布名次，就已經被日本海關認證。原文出處：「花生木雕」太逼真！高雄雕刻大神作品 遭日本海關扣留兩天 更多民視新聞報導果粉分期買手機房貸「縮水100萬」？理財達人揭關鍵毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元民視影音 ・ 4 小時前
黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解
即時中心／顏一軒報導最新消息！藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片，北院去（2024）年12月3日一審宣判8個月有期徒刑， 併科罰金10萬，黃的委任律師昨（24）日聲稱與全數被害人達成和解，高院今（25）日二審宣判，撤銷原判決，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，全案可上訴至第3審。回顧黃子佼涉入的#Metoo風暴，他先是於去（2023）年涉嫌以拍攝大尺度藝術照為由，對被害女子性侵、強制猥褻，惟交由檢方偵辦後因認罪證不足，因此給予不起訴處分；不過，檢警在偵辦期間發現，黃加入網路偷拍論壇「創意私房」的會員，並在該平台上購買成人影片存放於個人硬碟中，其中7部片子的女主角甚至未成年。被害人透過律師所發出的聲明稿。（圖／民視新聞）由於黃子佼在偵辦期間內坦承犯行，也自願拋棄存有少女私密影像的隨身硬碟，因此北檢在今年4月3日依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》處分緩起訴，期間2年，命他支付國庫120萬，並於緩起訴確定後3個月內，寫下一份字數不少於1200字的悔過書，能用電腦繕打，完成後親自簽名交付北檢，但相關處分引發輿論批評。北檢依職權向高檢署聲請再議後，認定緩起訴處分確有「偵查還不完備」的狀況，所以發回北檢續查，訊後依法將黃子佼起訴，並移審北院，但爾後黃的態度卻180度大轉變，針對檢方指控通通不認罪；律師主張檢方起訴的《兒少性剝削》新法實施前，適用法條有疑慮，而檢方也無法認定7部影片就是黃男當初下載的檔案。針對判決理由，北院透過新聞稿說明，黃子佼自2014年起，，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買創意私房販售之兒童或少年之性影像，以電腦主機下載如判決書附表一編號1至35所示之兒童及少年之性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意；自2023年2月17日起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有之。北院指出，黃姓被告上述犯行，觸犯去年2月17日修正施行之《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。院方合議庭說明，審酌被告係因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買如前揭兒童及少年之性影像而持有之數量達2,259個，該等性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，自提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，又被告係五專畢業，目前待業中，案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，又其未曾因犯罪經法院判處罪刑。北院提到，黃子佼案發後於偵查中坦承犯行，本院歷次準備程序及審理中均否認犯行，迄未與被害人、告訴人等成立調解，併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以新台幣1000元折算壹日。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：快新聞／黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解 更多民視新聞報導中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光民視影音 ・ 1 天前
NBA》拓荒者主帥畢拉普斯詐賭案拒認罪 近1.6億元交保
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）現身紐約市布魯克林聯邦法院，對於共謀電信詐欺、共謀洗錢等案件都拒絕認罪，並透過律師否認檢察官所有指控，這兩項罪名最高可判處20年徒刑。現年49歲的畢拉普斯，職業球員生涯戰功彪炳，曾助活塞勇奪總冠軍、榮膺FMVP，被譽「關鍵先生」的他，退休後20自由時報 ・ 1 天前
分手後發現懷孕? 22歲母"家中產子"後將男嬰推下樓慘死
中部中心 ／中部綜合報導台中太平去年發生驚悚的丟嬰事件，一名22歲的女子，才剛產下一名男嬰，疑似跟男友吵架，竟將孩子從11樓往下推，導致摔落一樓花圃傷重不治。檢方認定，涉犯兒少法及成年人故意對兒童殺人罪嫌，近日偵結起訴，後續將由國民法官進行審理。一名女子把剛剛出生的男嬰推下樓 遭到檢方起訴。（圖／翻攝畫面）社區大樓，疑似傳出驚悚的丟嬰事件，事情發生在去年11月份，一名剛剛生下孩子的女子，竟然從高處11樓把剛出生的孩子往一樓推落，男嬰傷重慘死，附近民眾聽到嚇壞，覺得不可思議，根據了解，當時女子才剛剛在房間產下一名男嬰，但疑似和分手的男友爭吵，隨後，情緒失控，竟然把孩子放在窗框上，接著把男嬰往一樓推，造成男嬰摔落一樓不治。女子把親生骨肉剛出生的男嬰推下樓 致傷重不治 檢方近日偵結起訴。（圖／翻攝畫面）法醫高大成說，也有可能吵架過程，男方不斷激怒女方，才讓對方情緒失控。只是再怎樣也是親生骨肉，家防中心接獲通報，社會局提出告訴，檢方偵結，依成年人故意對兒童犯殺人罪，起訴狠心母親。女子疑似不滿和男友分手，後續又發現自己懷孕了，才會把剛出生的孩子親手推下樓，犯罪手段殘酷，後續將由國民法官，接續審理。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：分手後發現懷孕？ 22歲母「家中產子」後將男嬰推下樓慘死 更多民視新聞報導不滿騎YouBike被叭！男鬼切攔公車 雙方情緒激動「路上爆拉扯」與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶民視影音 ・ 2 小時前