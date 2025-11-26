他覬覦兄弟老婆！開車直直滑進摩鐵 激戰近3小時

新竹一名蘇姓男子起訴林姓友人，指控對方在他婚姻存續期間，與自己的馬姓老婆發生婚外情。（示意圖／翻攝自pixabay）





新竹一名蘇姓男子起訴林姓友人，指控對方在他婚姻存續期間，與自己的馬姓老婆發生婚外情，不僅導致原本幸福的家庭破裂，也造成其精神創傷，要求賠償新台幣70萬元精神慰撫金。法院經審理後認定，林姓友人確有侵害配偶權之行為，判准給付精神慰撫金50萬元。

蘇姓男子在2016年和馬姓老婆結婚，婚後馬姓老婆於同年生下女兒。（示意圖／翻攝自pixabay）

判決書指出，蘇姓男子和林姓男子是高中、大學同學，兩人關係原本甚為友好，而後蘇姓男子在2016年和馬姓老婆結婚，婚後馬姓老婆於同年生下女兒，之後便在家專心照顧女兒，未外出工作，蘇姓男子則負責家中經濟來源，努力工作，家庭美滿。

然而蘇男卻發現，林男與馬姓老婆在2022年12月曾一同出入KTV，並有摟抱、坐大腿等逾矩互動；隨後於2023年1月18日，林男駕車接送馬姓老婆至新竹某旅館開房，及之後在購物中心手牽手逛街。蘇男並提出車號紀錄、監錄畫面、證人證詞、金融卡、購物發票等，多項證據，證明兩人互動頻繁、關係親密。蘇男認為，林男與馬女在其婚姻存續期間已形成「男女朋友」關係，嚴重侵害其夫妻共同生活的安全與信任。

林男與馬姓老婆在2022年12月曾一同出入KTV，並有摟抱、坐大腿等逾矩互動。（示意圖／翻攝自pixabay）

林男雖反駁指出畫面中人物身分不明、時間地點或可造假，且曾以公司租車、信用卡付款等方式，否認與馬女有實質關係，並強調1月18日當日另有公司會議與行程，與案發地點有時間衝突。但法院經比對監錄、車輛出入記錄、證人證言等事證，認定林男無法合理否認其與馬女交往行為，且其辯稱行程之證據並無法證明其不在案發地點。

法院指出，夫妻間應相互誠實、維護婚姻共同生活的安全與幸福。一旦第三人介入、並與配偶間建立不當男女關係，造成家庭破裂並導致另一方精神困擾，構成侵害配偶權之不法行為。雖然林男與蘇男是多年好友，但其仍選擇介入，情節重大，應負損害賠償責任。

法院對此案做出判決。（示意圖／翻攝自pixabay）

綜合雙方身分地位、經濟能力、侵權程度與造成的精神損害，法院認為慰撫金50萬元適當，駁回其餘過高請求，並裁定林男應依法定利率負擔遲延利息。判決結果於送達翌日起算，可啟動假執行程序，本案仍可上訴。

