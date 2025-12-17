他訂跨年民宿包棟「業者神隱1週」直漲6000 網怒：國旅被玩壞

隨著跨年日期接近，不少民眾也在期待當週的元旦、週末玩樂計畫，不過日前有民眾指控，他原先在10月就邀朋友跨年出遊，沒想到台中1個民宿業者報價後無故神隱1週，下一次回覆竟漲價逾1成，讓民眾直呼太離譜。

有民眾踢爆台中1間民宿的業者報價後神隱，再出現竟是通知漲價6000元，讓他氣的公開此事。（示意圖／非當事人物／取自Unsplash）

該民眾在Threads發文表示，先前他在Instagram看到該民宿的廣告，而他10月初就詢問該民宿業者有無包棟方案，那時業者報價跨年包棟18人含早餐收費4萬5000元，該民眾當即表示需要訂房，隔天業者傳訊要求支付訂金後卻消失，失聯超過1週，業者這次回覆時，告知跨年方案價格調整為5萬1000元，該民眾氣得直接改找其他旅宿，他開酸，「原本詢好的價也都談妥了，（業者）一週不讀不回，一回直接暴漲6000，推薦大家可以去那邊跨年」。

貼文吸引超過80萬名網友關注，許多網友留言砲轟業者行徑，「好扯，這價錢出國都可以玩到併軌」、「這就是國旅的悲哀」、「一開始都秒回，然後要付訂金就消失，再來就漲價，笑死」、「沒看到就算了，回來直接暴漲真的好好笑，吃相難看到爆」、「國旅就是給這些貪婪業者搞壞的」、「楓葉季去日本住公寓酒店，6個人一晚不到3400元還有溫泉泡，國旅真的好可悲」。

由於事件引起輿論熱議，業者稍早在該篇貼文下方留言道歉，「這次在訂房溝通與回覆流程上確實有疏失，造成當事人不愉快，也引起大家反感與討論，在此向大家鄭重致歉」。業者表示，目前已主動向當事民眾提出補償方案，還在等待對方回覆，未來將正視內部流程上的不足，切實改善這類「個別疏失」，不會讓大家對國旅或其他認真經營的業者產生誤會。

