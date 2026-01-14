他認了！艾美獎男星兼導演遭爆「片場性侵未成年」 害男童患PTSD、焦慮症

曾獲艾美獎肯定的美國導演兼演員布斯菲爾德，近日因涉及未成年性侵相關指控，主動向新墨西哥州警方投案，案件目前由司法單位持續處理中。（翻攝自X）

美國身兼導演及演員身分的布斯菲爾德（Timothy Busfield），曾榮獲艾美獎肯定，然而近日卻爆出涉嫌性侵未成年。他昨（13日）主動向新墨西哥州警方投案。警方證實，布斯菲爾德已在阿布奎基完成拘留程序，案件目前進入司法程序，相關細節隨起訴文件曝光，引發美國影視圈高度關注。

布斯菲爾德性侵指控是什麼？ 警方列出3項刑事罪名

阿布奎基警方表示，上週五（9日）已對布斯菲爾德發出逮捕令，指控內容包含2項「對未成年人進行刑事性接觸」罪，以及1項「虐待兒童」罪。檢警指出，相關指控與他在執導影集《The Cleaning Lady》期間，於拍攝現場涉嫌對一對年幼雙胞胎男童的不當肢體接觸有關。

《The Cleaning Lady》片場發生什麼事？ 雙胞胎男童供詞曝光

根據警方提交的刑事起訴文件，其中一名男童表示，自己在7歲時曾遭布斯菲爾德隔著衣物觸碰私密部位約3至4次，8歲時又在不同情境下遭觸摸5至6次。該名男童向警方說明，因布斯菲爾德當時身為導演，擔心對方不悅，才選擇未對外說明。

其雙胞胎兄弟亦向警方表示，自己曾遭布斯菲爾德觸碰，但未具體描述接觸部位，並指出當時因害怕引發麻煩而未通報。

布斯菲爾德否認指控 警方：已完成收押程序

阿布奎基警察局發言人 Gilbert Gallegos 證實，Timothy Busfield 已依程序完成拘留。警方指出，Busfield於去年秋季接受訪談時否認相關指控，並表示男童母親可能因孩子被劇組換角而心生不滿。他並提到，自己可能僅是在拍攝現場抱起或搔癢孩子，強調當時片場氣氛相對輕鬆。

截至目前，Busfield的法律代理人尚未對外發表正式回應。

性侵疑雲時間軸？指控行為橫跨一年多 警方2024年底立案

起訴文件指出，雙胞胎母親已向兒童保護單位通報，指稱相關不當行為發生於2022年11月至2024年春季之間。警方於2024年11月正式展開調查，起因是一名新墨西哥大學醫院醫師通報，指男童父母在律師建議下就醫並揭露相關情況。

文件也提到，其中一名男童已被診斷出罹患創傷後壓力症候群（PTSD）與焦慮症，社工紀錄顯示，男童曾反覆描述夢見遭布斯菲爾德觸碰的畫面。

華納兄弟曾內部調查 未取得可佐證結果

《The Cleaning Lady》由華納兄弟（Warner Bros.）製作，共播出4季，並於2025年正式完結。起訴文件指出，華納兄弟曾針對相關指控進行內部調查，但未能取得具體可供佐證的證據。

艾美獎得主身分引關注 Timothy Busfield演藝背景曝光

布斯菲爾德為知名美國演員 Melissa Gilbert 之夫，過去曾參與《The West Wing》《Field of Dreams》及影集《Thirtysomething》等作品，並於1991年憑《Thirtysomething》獲得艾美獎戲劇類最佳男配角肯定。此次涉案消息曝光後，也讓其過往影視成就再度被外界檢視。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

