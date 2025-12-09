他請水電修爆馬桶「屎尿堆滿地」 房東讚：終於能睡好





你聽過有人請水電工不是要「修好」東西而是要「修壞」嗎？房地產大師兄孔祥合分享了一個案例，一名靠收租為生的王媽媽表示自己遇到「租霸」，租客陳先生長期拖欠房租1年，令她苦不堪言，採取法律手段又太費時，迫於無奈只好選擇「極端」手段，讓水電工「修壞」馬桶、屎尿成堆，進而讓租客租不下去。

孔祥合提到，房東王媽媽平時靠收租生活，沒想到租客陳先生長期拖欠房租1年，還理直氣壯的說，「我現在沒錢，你逼我也沒用！你不知道我也很努力嗎？」王媽媽也曾尋找過警方的協助，但對方告知她最快也要1年以上、慢得話2年以上，已經1年沒有收入的她實在等不起，經由朋友介紹輾轉認識了孔祥合，請求他的協助。

當她找到孔祥合時，哽咽地說：「我每天晚上真的睡不著，怎麼會不付租金的房客比房東還大？」

正當兩人一籌莫展之際，租客陳先生一通電話打斷了兩人的思緒，陳先生在電話內咆哮並說，「王小姐！馬桶不通了！妳身為房東不用處理嗎？我都沒辦法上廁所了！」欠錢的人，比債主還要兇。

孔祥合回憶，那時王媽媽氣得發抖，但他卻在旁邊聽笑了。他按住王媽媽的手，用眼神示意她冷靜，然後小聲說：「答應他，我們馬上修。」王媽媽雖然不解，但出於對孔祥合的信任，還是照做了。

孔祥合立馬打電話給水電師傅，他說，「師傅，如果這馬桶你修好了，我給你三千；但如果你能把它『修壞』，我給你六千。」水電師傅雖然不解，但還是按照孔祥合的需求照做，兩日後，王媽媽又收到了租陳先生的電話，他崩潰的表示水淹到客廳，連對面鄰居都在抗議。

​兩人無辜的表示，是水管老舊加上水電師傅「兩光」的問題才導致淹水，給了陳先生兩個選擇，「拿錢走人」或是「在屎尿堆裡」繼續生活，最終陳先生選擇前者，拿著賠償的3萬5千元離開。

王媽媽站在空蕩蕩、地板毀損、充滿異味的房子，看著孔祥合問，「把自己的房子搞成這樣，真的好嗎？」他回答，「王媽媽，妳想想看，如果去打官司，律師費要多少？裁判費要多少？這兩年的房租損失要多少？還有妳睡不著覺的折磨又值多少？比起那些，重新裝修廁所的錢，是世界上最划算的交易。」

隔天王媽媽說，昨天晚上是她人生睡得最好的一個晚上。

藉由這個案例，孔祥合說明，雖然止損是違反人性的事情，當他主張要破壞房子的時候，王媽媽非常的反對，但是他說，「你的房子可以修，但你的人生不能被垃圾人給耗死，我們現在就可以止損。」

孔祥合指出，怎樣可以用最少的錢將目的完成才是關鍵，若選擇打官司，大部分人打官司都不是一個，「因為官司是會繁殖的。」

孔祥合坦言，如果你身邊有正在當房東，或者之後打算出租房子的朋友，那一定要告訴他。面對這些問題，請記住，「別把時間花在無謂的情緒爭執上，而要專注在如何止損解決問題。」能不進法院解決，才是最高明的手段。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

