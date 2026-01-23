他請3天病假！ 老闆態度驟變「下個月別來了」 網見細節怒：快檢舉





一名外包員工表示，自己因流感請了三天病假，都遵照公司的請假規定，未料老闆疑似因此心生不滿，以「之前曾出錯影響運作」為由要他走路，年前失業讓他感到不平又茫然。

該名網友在論壇Dcard上以「莫名被離職...越想越不對」為題發文，表示自己2025年6月時，進入一家規模不大的外商大廠外包公司上班，工作期間僅有一次踢到訊號線，但並未影響產線運作，且檢討報告照程序完成。原本覺得事情就此解決，老闆也通知他隔月再上班，但後來自己得了流感，請了三天病假後，情況丕變，老闆改口以之前「踢到訊號線，影響產能運作」為由，要求他直接離職，並在電話中要求簽署離職單，當時他沒有提出異議，也簽下了。

但事後自己想想，卻覺得有些不對勁，開始懷疑雇主真的能完全不事前預告，就直接辭退員工嗎？他表示，請假時完全遵照公司規定，不解為何被要求離職。而自己只有拿到半個月月薪跟十天資遣費，特休跟年終獎金，也對於未來也有些茫然，畢竟農曆年前驟然失業，很難找新工作，也想問問其他網友，是否有辦法申訴？

此案例吸引許多網友留言討論，有網友對於該公司的做法十分不滿：「請病假公司要給半薪，你那間什麼都沒給，還以這種理由在年前把你趕走，也太慘」、「奴性不夠提早趕人止損嗎？爛公司」、「先去勞工局檢舉，至少要請他們把錢吐出來」，也有人感嘆「只能說真的得罪老闆了」、「職場就是這樣，規定是死的，你要了解的是你踩到了他們什麼點，他們會如此對你」、「外包就是免洗，出勤要很高，請病假也會被review，除非是大病」。

也有不少人指出，該公司已涉及違反勞基法，並且進一步說明：「解僱必須符合法定事由，且為最後性手段，不是公司想叫誰走就走，所以你公司這算是非法解僱」、「滿3個月至未滿1年，需要10天預告，未給足預告期要補足薪資」、「你公司已經違法了，能不能勝任不是公司說了算，如果公司認為員工不能勝任，資遣必須符合最後手段性，除了公司必須舉證為何不能勝任外，還必須經過改善、輔導、調職等安排，確認一切都不能符合公司期待後才能資遣，以上過程都必須有書面紀錄 從你所述老闆直接在電話中就資遣你，顯然沒有經過這些程序 如果你不願就這樣離開公司，可以去勞工局申訴，勝率應該是100%」、「解僱必須符合法定事由，且為最後性手段，不是公司想叫誰走就走，所以你公司這算是非法解僱，而且應該要開立的是非自願離職，不是離職證明書，兩個差很多。 加上你任職滿半年，特休假如果沒有換算給你，也是違法」、「應該要開立的是非自願離職，不是離職證明書，兩個差很多」、「只要你沒簽自願離職，公司也沒走完整的PIP流程，你基本上法律面穩贏，可以打確認僱傭關係之訴」。

