他證明了新疆集中營！但川普回報他：遣送至與中國交好的烏干達

中國38歲青年關恆，2020年冒死勇闖新疆，用自己的鏡頭記錄了維吾爾族集中營的鐵證。就怕證據被中國銷毀，隔年他歷經千辛萬苦逃到美國，申請政治庇護，並將這些證據在網路上公之於眾。

但關恆怎麼都沒想到，四年後川普2.0上台，號稱自由民主的美國，要將他遣送至與中國交好的烏干達。等在他眼前的，恐怕是北京的殘酷報復。

38歲的關恆紀錄了新疆集中營的真相，2021年他逃往美國，想不到四年後，卻面臨遣返回中國的風險。（圖／翻攝自X平台 @GodfreyDubon）

親中的「安全」的第三國？

《紐約時報》16日報導，當年關恆聽聞了中國大規模關押、監視維吾爾人，為了一探究竟，他做出了大膽的決定。他遠從中國的東部，一路開車至西北的新疆，在那裏他祕密拍下了大規模的維吾爾人集中營。這些影像也成了罕見的證據，打臉北京的自願性質「再教育營」說法。

2021年關恆逃亡美國，申請政治庇護。關恆偷渡至美國的歷程可謂千辛萬苦，甚至危險，他先從深圳飛到香港，再從香港飛至對中國免簽的厄瓜多、巴哈馬，他最終自己駕著小船經過1天漂泊，才踏上美國佛州。

時間快轉到今年8月，避居紐約的關恆突遭移民局官員拘捕。關恆的家人與支持者憂心忡忡，深怕他被遣返回中國後，定遭當局報復。

15日，川普政府經受不住輿論壓力，終於有所讓步。遣送程序會繼續，但目的地改成東非的烏干達，問題是烏干達與中國經貿關係密切。代表美國國土安全部的律師葛瑞（Niles Gerry），於視訊舉行的移民聽證會上引述一項協議聲稱，尋求政治庇護的人士如在母國面臨迫害風險，可被安排至「安全」的第三國，改在那裏申請庇護。

《紐時》直言，川普的遣返命令範圍太廣，造成政府官員飽受壓力，因此7月最高法院給遣送第三國開綠燈之後，移民局立即採取此種遣送模式，就連像關恆這樣政治迫害風險明顯的案例，都受到了牽連。

池魚之殃

中國與烏干達不只經貿有往來，國防也有合作，雙方政府還誓言一同加大打擊犯罪。關恆的律師陳闖創指出，光是這層親密關係，關恆在烏干就達面臨極大危險。陳闖創在聽證會強調：「像是關恆這種高度敏感的人，烏干達更有可能會把他遣返回中國。」

關恆恐怕被「送中」的消息，近幾天已經引爆美國的輿論。《華爾街日報》的社論大力撻伐此決定，民主黨籍伊利諾州眾議員、眾院中共問題委員會資深成員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）也呼籲立即釋放關恆。

由於案件受到高度關注，負責審理的法官奧斯蘭德（Charles Ouslander），於聽證會上決定，排定明年1月18日舉行另一場聽證。陳闖創稱他會代表關恆，提出讓關恆持續待在美國申請庇護的動議。美國國土安全部則稱，會提供更多關於此案的資料。

關恆於8月遭到拘禁，但他其實是受到池魚之殃，因為該場掃蕩移民的行動，是針對他的房東。知情人士透露，FBI與國土安全部領導了突擊，可是被逮捕的關恆，並無犯罪紀錄。

關恆被關押在紐約州賓漢頓（Binghamton）的一座監獄，他以視訊方式參與了聽證。

川普的背叛

中國對維吾爾族的迫害規模之廣，讓官員不惜極度扭曲真相、掩蓋事實，近幾年來國際媒體與人權團體都對此十分關注。中國建設新疆的集中營，以洗腦維吾爾人，根除所謂的「危險」思想，宣稱此舉能消滅極端主義與反叛，100多萬的維吾爾人與其他穆斯林民族族人，都被關押在再教育營、拘禁中心，或者乾脆關在監獄。

對比川普政府當前如同中共打手的行為，很難想像在他的第一任期，美、中會因為集中營問題關係緊張。2021年川普首個總統任期的最後一天，美國國務院還宣布中國在新疆的行徑構成「種族滅絕」。時任佛州參議員的國務卿盧比歐（Marco Rubio），當時也可是對這項議題聲援最大聲的政治人物。

中國對維吾爾人的迫害不只是集中營，近期報導還指出，當局會把族人送往國內其他地方強制勞動。政府對於媒體進入新疆的採訪也嚴加限制，這都使得關恆的影像，彌足珍貴，因為他第一手揭露了高牆、監視塔與鐵絲網聳立下的集中營實況。

