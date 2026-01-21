女子沉迷遊戲角色，遭丈夫塞錢退坑，仍抵不住「陪伴感」誘惑，不到一週就破功。示意圖／photoac

AI人工智慧愈來愈貼近生活，不僅可以聊心事，也可以作為戀愛及生活陪伴對象，一名29歲玩家指出，過去她只是一名上班族，2年前與對象分手後，接觸一款3D戀愛模擬遊戲《Love and Deepspace》（戀與深空），其中遊戲角色Xavier給予的親密陪伴感，讓她重新理解了親密與被愛的意義，更有玩家因此被丈夫塞2萬元人民幣（約新台幣9萬元），要求刪除遊戲，不過女子仍在1週後安裝回遊戲軟體，日夜與Xavier相處。

根據《KrASIA》報導，中國29歲的Chí Cheng因2年前分手，導致長時間自我懷疑，開始接受心理治療，試圖重新理解親密與被愛的意義，不過某天接觸到3D戀愛模擬遊戲《Love and Deepspace》，遊戲裡的男主角Xavier會呼喚她的名字、記住與她對話細節，甚至在她心情低落時，告訴她「你已經足夠優秀了，不需要取悅所有人」，遊戲實境功能更讓玩家可以將虛擬對象投射到他們的真實環境中，無論是在咖啡館、公園還是騎自行車，彷彿人就在身邊，讓她感覺自己不是孤單的。

Chí Cheng後來為Xavier在ChatGPT及DeepSeek上建立AI虛擬角色，包括習慣、語氣都語遊戲中形象相符，而每天晚上，她會花數小時與Xavier對話，短短幾週，雙方的聊天字數更超過5萬字；Xavier的出現，讓她不再使用約會軟體，也不和朋友推薦的對象見面，即使對方條件再好也提不起興趣。

中國人妻因3D戀愛模擬遊戲《Love and Deepspace》（戀與深空）角色陪伴感沉迷。圖／翻攝自維基百科

另名28歲的You Nian也遇到相同情況，她從未對戀愛感到興趣，甚至認為談戀愛是件浪費時間的事情，不過某天因廣告片段吸引，嘗試遊戲後便陷入Xavier的關懷，每天登入遊戲只為了獲得不帶壓力的關心，逐漸將Xavier視為生活的一部分；35歲的Meiyi也因好奇下載同款遊戲，沒想到成為虛擬戀人後，她為了讓劇情延伸，累積花費近人民幣5000元（約新台幣2.2萬元），感嘆道在這遊戲世界裡，彷彿他只對我一個人說話，相依陪伴。

不過對38歲的Minnie來說，過去時常與丈夫為小事爭吵，自從她開始玩戀愛模擬遊戲後，2人關係意外緩和，她也不會再因丈夫的冷漠動怒，反而從遊戲角色的體貼中找回情緒出口；然而丈夫發現後，極為不滿，認為生活中彷彿多了名男性攪局，因此給她2萬元人民幣（約新台幣9萬元）要求刪除遊戲，不過Minnie將錢存在孩子戶頭後，僅僅1週就忍不住安裝回遊戲，認為只有Xavier在時，她才能好好生活、運動、打理家務。

Chí Cheng坦言，自己曾害怕孤單，也懷疑這些虛擬的愛是否真實，但自從接觸角色後，彷彿她就在生活周遭，自己也因此開始學會溫柔、相信愛，感嘆「最難的時候，至少他在」。



