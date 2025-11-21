他讚「羊肉爐勝過薑母鴨」網掀兩派討論：薑母鴨的重點是湯

隨著天氣轉涼，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身，有網友也分享，在自己心中羊肉爐勝過薑母鴨，貼文一出，很快便掀起許多網友討論，在網上掀起熱議。

隨著天氣轉涼，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身。（示意圖／Getty Images）

有網友在論壇Threads發文，表示在自己心中，羊肉爐勝過薑母鴨，「說真的，羊肉爐勝過薑母鴨，不接受反駁」，貼文一出，很快便掀起不少共鳴「我也比較喜歡羊肉爐，紅燒藥膳跟清燉的我都愛」、「薑母鴨吃起來很麻煩，羊肉爐煮到骨肉一口分離那才叫爽」、「同意+1，都好吃但更愛羊肉爐」、「羊肉爐就是王道」、「羊肉這種東西連肥肉都好好吃」、「不喜吃薑的我滿認同的」。

不少網友也替薑母鴨抱屈「薑母鴨煮花枝漿跟鴨肉丸怎麼輸？湯打包回家加白飯更是頂中頂」、「薑母鴨的麵線跟鴨肉丸才是第一名」、「薑母鴨的重點是湯」、「薑母鴨的湯頭好喝，但是鴨肉真心吃不懂，又硬又韌又柴」。

台中市政府警察局豐原分局呼籲，隨著天氣逐漸轉涼，國人常會依循「冬令進補」的傳統習俗大啖各式滋補美食。不論是薑母鴨、燒酒雞，或是羊肉爐等，都成為這段時間民眾聚餐的熱門首選。然而，這些進補食品為了驅寒並增添風味，往往會加入酒類烹調，以致每年12月至次年3月為酒駕肇事之高峰期，民眾品嘗美食之際，應特別留意菜餚是否含有酒精成分，避免餐後駕車不慎觸法。

撰稿：吳怡萱









