他讚Gemini太強大！ChatGPT用戶：檔次不同

生活中心／李筱舲報導



隨著AI科技技術的進步，AI工具已成為許多民眾生活中不可或缺的小幫手，而AI兩大巨頭OpenAI的ChatGPT及Google的Gemini更時常被外界討論到底誰更為好用。近日，一名網友發文分享自己近期開始使用Gemini，感受到從前未有的強大威力，資訊的更新以及回覆的答案，都比之前還好太多。貼文曝光後，也引發兩派用戶的熱議。





他狂讚「這款AI」完勝ChatGPT？2派人馬激辯…網：不是一個檔次！

一名網友指出近日開始使用Gemini，感受到從未有過的強大威力。（圖／翻攝自Ｘ ＠GeminiApp）

近日一名網友在PTT論壇上發文表示：「這一個月開始使用Gemini，真的感受從前從未感受過的強大威力，資訊的更新和給答案的具體程度都比之前還好太多。反觀ChatGPT限制東限制西，問他一些最新資訊給得都是些過時的訊息…」並詢問網友「所以現在的Gemini贏過ChatGPT幾條街?」貼文曝光後，支持Gemini的用戶表示：「Gemini資源多很多，算術能力比較強」、「Gemini我玩這麼久，還製圖，都還沒遇過上限」、「免費仔來說Gemini比較好付費ChatGPT好」、「兩個都有，現在幾乎只用Gemini，ChatGPT連參考都懶了」。

文章也讓支持Gemini和ChatGPT的兩派用戶熱議。（圖／翻攝自PTT）

而支持ChatGPT的網友則表示：「你剛開始而已，之後你會發現GPT強很多！Gemini強在google的資訊，推理不是一個檔次」、「ChatGPT比較強」、「Gemini有時候會跟我說這個問題無法回」、「GPT、Gemini和Grok我在同一時間付費使用過，我都拿來寫程式用，只有GPT解決我的問題。」不過，也有網友給出客觀的分析，認為每個AI工具強項不同，A問題可能用Gemini比較好，B問題可能是ChatGPT比較強，全看用戶的使用需求來做選擇。

